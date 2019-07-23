Son Dakika Haberleri: Aldıkları her ürünle şehit ailelerine destek olacaklar
Son Dakika Güncel Haber

Aldıkları her ürünle şehit ailelerine destek olacaklar

6 dakika önce

Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Özel Asayiş ve Kurtarma (JÖAK) tanıtım ve satış tırı Denizli'ye geldi.

Aldıkları her ürünle şehit ailelerine destek olacaklar, System.String[]
Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Özel Asayiş ve Kurtarma (JÖAK) tanıtım ve satış tırı Denizli'ye geldi.

Pamukkale ilçesi Gazi Bulvarı'nda hizmet vermeye başlayan tırda dev ekranda JÖH ve JÖAK hakkında bilgi verilirken ayrıca stantta JÖH VE JÖAK'ların kullandığı künye, pusula, bileklik saat, baskılı tişört ve çeşitli hediyelik eşyaların satışı yapılıyor. İlk günkü satışlara Denizlili vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Alınan her ürünün gelirlerinin bir kısmının şehit olan jandarma mensuplarının ailelerine destek veren Jandarma Asayiş Vakfı'na aktarıldığı belirtildi.

Tırdan alışveriş yapan vatandaşlar ise aldıkları ürünlerin gelirlerinden, vakfa aktarılmasının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ettiler. - DENİZLİ
Jandarma, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uçaktan atıldığı tahmin edilen buz kütlesi evin çatısını delerek odanın içine düştü Gözü dönmüş cani, birlikte yaşadığı kadını 20 kez bıçakladı Görevden alınan Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: Görevden alınmam doğal; emekliliği düşünmüyorum Dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesine Türkiye'den 4 şirket girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 15:34:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aldıkları her ürünle şehit ailelerine destek olacaklar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]