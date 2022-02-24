Aldıkları kupayı İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin'e hediye ettiler - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde Mercan Ortaokulu öğrencileri küçük erkekler voleybol turnuvasında kazandıkları kupayı Belediye Başkanı Ahmet Şahin'e hediye etti.

Şahin, odasında öğrencilerle ilgilenerek kendilerine ve öğretmenlerine hediye takdim etti.

Başkan Şahin, ilçede başarıya uzanan herkesin her zaman destekçisi olduklarını, İscehisar ve İscehisar'da yaşayan herkesin her şeyin en iyisine layık olduğunu söyledi.

Şahin, "Sizlerin başarısı, İscehisar'ın sizleri eğitenlerin ve bizlerin mutluluğudur. Umudumuz gençliktedir. Hayat zorluklarını kendinize koyacağınız hedeflerle gerçekleştiriniz. Bu kupayı bizler takdim etmenizden dolayı duyduğum mutluluk tarifsizdir." dedi.

Ziyarete, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Aşkın, Mercan Ortaokulu Müdürü Oğuzhan Berk ve beden eğitim öğretmeni Musa Demirtaş katıldı.