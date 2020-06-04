Aldıkları tedbirlerle virüsü kendilerinden uzak tuttular - Son Dakika

Aldıkları tedbirlerle virüsü kendilerinden uzak tuttular

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan korona virüsüne karşı bütün tedbirleri üst seviyede alan Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi çalışanları, aldıkları önlemler sayesinde virüsü kendisinden uzak tutuyor.

Aldıkları tedbirlerle virüsü kendilerinden uzak tuttular, System.String[]

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan korona virüsüne karşı bütün tedbirleri üst seviyede alan Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi çalışanları, aldıkları önlemler sayesinde virüsü kendisinden uzak tutuyor.

Adıyaman merkez ve 8 ilçesinde toplam 390 personelle hizmet veren Adıyaman 112 Acil Komuta Kontrol Merkezinde şüpheli vakaya rastlanmadı. Gittikleri her hastaya korona vakası gibi yaklaşan sağlık ekipleri, koruyucu ekipman giymeden vakaya gitmeyerek tedbiri elden bırakmıyor.

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğünün Adıyaman merkezde ve ilçelerinde kurduğu toplam 9 dezenfektan istasyonunda her hasta sonrasında ambulanslar temizlenip dezenfekte edildikten sonra bir sonraki gelebilecek hasta ihbarına karşı hazır tutuluyor. Sosyal mesafenin de uygulandığı Adıyaman 112 Acil Komuta Kontrol Merkezinde ihbar çağrılarında görevli sağlık çalışanları, dezenfekte edildikten sonra maskeli bir şekilde iş başı yapıyor.

Tedbirlerle ilgili bilgi veren Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Doktor Aziz Gür, "Merkezimizde çalışan 390 personellerimize korona virüsüne karşı eğitim verildi. Ekiplerimiz her hastaya gittiklerinde mutlaka koruyucu ekipmanla çıkıyor. Hastadan dönen ambulanslarımız kurulan istasyonlarımızda dezenfekte edilerek hijyenik bir hale getiriliyor. Kendisine korona tespiti yapılan ve ya şüpheli olan hastalara müdahale de bulunan sağlık ekiplerimizde alınan tedbirler sonucunda bugüne kadar çok şükür korona virüsüyle karşılaşılmadı. Tedbirimizi almaya kendimizi korumaya, halkımıza hizmet vermeye devam edeceğiz. Desteklerini hiçbir zaman bizlerden esirgemeyen Sağlık Bakanlığımıza, Adıyaman Valiliğimize ve İl Sağlık Müdürlüğümüze teşekkür ederiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 02:41 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aldıkları tedbirlerle virüsü kendilerinden uzak tuttular - Son Dakika

Son Dakika

Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak Gazeteci Uğur Dündar'ın yıllar önceki kavga videosu yeniden gündem oldu Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı Ebru Polat takipçilerini uyardı: Dost deyip evinize aldığınız insanlar, kocalarınızı elinizden alırlar Beyazıt Öztürk'ten "Beyaz Show" hayranlarına müjdeli haber: Yeniden başlamak istiyorum Survivor'da yeni dönem başladı! Kaptanlık oyununu kazanan Cemal Can ve Sercan takımlarını kurdu Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş, 19 yaşındayken Tarkan'ın konserlerinde koruma olarak görev yaptığını anlattı Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor Sevgilisiyle yürüyüşe çıkan ünlü şarkıcı, fileli taytıyla dikkat çekti Sevgilisinin evlenmekten vazgeçtiği televizyon sunucusu intihar etti Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor Kendisini uyaran Acun Ilıcalı'ya gülerek cevap veren Yunus Emre, hatasından dolayı herkesten özür diledi Survivor 2020'de adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu Maske takma zorunluluğuna uymayan Bennu Gerede: Yasaksa ceza kessinler
Fenerbahçe'nin Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas, Olimpiakos'la anlaştı Fenerbahçe'nin Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas, Olimpiakos'la anlaştı         
20:42
Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, kalabalık görüntülere isyan etti: 3 aylık emeğimizin boşa gittiğini hissediyorum Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, kalabalık görüntülere isyan etti: 3 aylık emeğimizin boşa gittiğini hissediyorum         
20:41
İtalyan efsane Totti'nin eşi Ilary Blasi'nin yoga paylaşımı yürekleri ağza getirdi İtalyan efsane Totti'nin eşi Ilary Blasi'nin yoga paylaşımı yürekleri ağza getirdi         
20:19
Gazeteci Uğur Dündar'ın yıllar önceki kavga videosu yeniden gündem oldu Gazeteci Uğur Dündar'ın yıllar önceki kavga videosu yeniden gündem oldu         
20:18
Son Dakika: Türkiye'de 4 Haziran günü koronavirüsten 22 kişi vefat etti, 786 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 4 Haziran günü koronavirüsten 22 kişi vefat etti, 786 yeni vaka tespit edildi         
20:17
Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı lisans başvurusunu AB'ye şikayet etti Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı lisans başvurusunu AB'ye şikayet etti         
20:04
Eski Galatasaraylı Tudor, Fenerbahçe'nin gündemindeki Bjelica'yı övdü: Harika biri Eski Galatasaraylı Tudor, Fenerbahçe'nin gündemindeki Bjelica'yı övdü: Harika biri         
19:45
Karabük'te koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi, 18 işçi karantinaya alındı Karabük'te koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi, 18 işçi karantinaya alındı         
19:35
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konulan hasta sayısı 100'e ulaştı Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konulan hasta sayısı 100'e ulaştı         
19:32
Fenerbahçe, genç forvet Barış Sungur için 1928 Bucaspor ile anlaştı Fenerbahçe, genç forvet Barış Sungur için 1928 Bucaspor ile anlaştı         
19:17
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı         
18:59
Efsane golcü Raul, Schalke 04'e teknik direktör oluyor Efsane golcü Raul, Schalke 04'e teknik direktör oluyor         
18:55
HDP'li Sibel Yiğitalp, düşürülen vekilliklerle ilgili Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: İnsanların aklıyla dalga geçmeyin HDP'li Sibel Yiğitalp, düşürülen vekilliklerle ilgili Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: İnsanların aklıyla dalga geçmeyin         
18:34
Anneannesinin hayatını kurtaran 3 yaşındaki Dilara, Finlandiya'nın kahramanı oldu Anneannesinin hayatını kurtaran 3 yaşındaki Dilara, Finlandiya'nın kahramanı oldu         
18:27
ABD'de hücresinde biber gazıyla müdahale edilen siyahi mahkum Jamel Floyd öldü ABD'de hücresinde biber gazıyla müdahale edilen siyahi mahkum Jamel Floyd öldü         
18:25
Yangını çevredeki vatandaşlar film gibi, dükkan çalışanı ise gözü yaşlı izledi Yangını çevredeki vatandaşlar film gibi, dükkan çalışanı ise gözü yaşlı izledi         
18:13
Niğde'de özel ekip, 12 yıl önceki faili meçhul cinayeti çözdü Niğde'de özel ekip, 12 yıl önceki faili meçhul cinayeti çözdü         
18:11
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı         
18:06
Feyenoord'lu Leroy Fer, Beşiktaş ile anlaşmaya çok yakın Feyenoord'lu Leroy Fer, Beşiktaş ile anlaşmaya çok yakın         
17:59
New York'taki eylemlerde namaz kılmak isteyen Müslümanlar, çemberle koruma altına alındı New York'taki eylemlerde namaz kılmak isteyen Müslümanlar, çemberle koruma altına alındı         
17:53
Edirne'de sıkı önlemler işe yaradı! 3 haftadır yeni vaka tespit edilmedi Edirne'de sıkı önlemler işe yaradı! 3 haftadır yeni vaka tespit edilmedi         
17:43
Prof. Dr. Tevfik Özlü'den toplu taşımadaki yığılmayı önlemek için tavsiye: Mesai saatleri değişebilir Prof. Dr. Tevfik Özlü'den toplu taşımadaki yığılmayı önlemek için tavsiye: Mesai saatleri değişebilir         
17:42
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz         
17:35
Minibüs çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuğun olay yerindeki oyuncağı yürek dağladı Minibüs çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuğun olay yerindeki oyuncağı yürek dağladı         
17:18
Süper Lig maçlarının başlama saatleri değişti Süper Lig maçlarının başlama saatleri değişti         
17:13
Altının kilogramı 373 bin lira oldu Altının kilogramı 373 bin lira oldu         
17:09
3 ismin milletvekilliği düşürüldü, Meclis'teki sandalye dağılımı değişti 3 ismin milletvekilliği düşürüldü, Meclis'teki sandalye dağılımı değişti         
17:08
Otomotiv endüstrisi Mayıs ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi Otomotiv endüstrisi Mayıs ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi         
16:59
Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin gündemindeki Erol Bulut'u istiyor Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin gündemindeki Erol Bulut'u istiyor         
16:57
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı         
16:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2020 20:52:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aldıkları tedbirlerle virüsü kendilerinden uzak tuttular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]