Son Dakika Haberleri: 'Aldırma Gönül' provaları tam gaz devam ediyor
Son Dakika Güncel 'Aldırma Gönül' provaları tam gaz devam ediyor

'Aldırma Gönül' provaları tam gaz devam ediyor

11 dakika önce

Dünyaca ünlü yazarımız Sabahattin Ali'nin hayatından kesitlerin yer aldığı ve Ferhat Göçer tarafından sahnelenecek 'Aldırma Gönül' müzikli oyununun provaları UNIQ Hall'de hız kesmeden sürüyor.

'Aldırma Gönül' provaları tam gaz devam ediyor, System.String[]

Usta yönetmen Ezel Akay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, ünlü sanatçı Ferhat Göçer'in unutulmayacak performansıyla, edebiyat tarihimizin en önemli kalemlerinden Sabahattin Ali'nin heyecanlarının, aşklarının, hüzünlerinin, hasretlerinin; kısaca hayatından kesitlerin sahneleneceği ve şiirlerinden bestelenmiş sevilen şarkılarının söyleneceği "Aldırma Gönül" müzikli oyunu tiyatro tutkunlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sabahattin Ali'nin herkeste derin izler bırakan Aldırma Gönül, Dağlar Dağlar ve Göklerde Kartal Gibiydim gibi çok özel eserlerle hazırlanan oyun sezonun iddialı yapımları arasında yerini alıyor.

Aralık ayında sevenleriyle buluşmak için gün sayan oyunda Özgür Sevinç şefliğinde bir orkestra daFerhat Göçer'e eşlik ediyor. Oyunun dekor ve kostüm tasarımını Naz Erayda üstlenirken ışık tasarımını Mustafa Bal ve grafik tasarımını Erkan Cerit yapıyor.

Sabahattin Ali, Aldırma Gönül, Ferhat Göçer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:16 Kaynak: Bültenler
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