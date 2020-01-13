Aldırmazlık seviyesi ile ingiliz basının ilgi odağı oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aldırmazlık seviyesi ile ingiliz basının ilgi odağı oldu - Son Dakika

Aldırmazlık seviyesi ile ingiliz basının ilgi odağı oldu

6 saat önce

Aldırmazlık seviyesi ile İngiliz basının ilgi odağı olduYanı başındaki kavgaya aldırmadan yemeğe devam ettiİngiltere, (DHA) ' İngiltere'de bir adam, yanı başında çıkan kavgayı kısa bir süre izledikten sonra yemeğine devam etti.

Aldırmazlık seviyesi ile İngiliz basının ilgi odağı oldu

Yanı başındaki kavgaya aldırmadan yemeğe devam etti

İngiltere, (DHA) ' İngiltere'de bir adam, yanı başında çıkan kavgayı kısa bir süre izledikten sonra yemeğine devam etti. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması sonrası İngiliz basını adımın 'aldırmazlık seviyesini' haber yaptı.

Olay İngiltere'nin Portsmouth kentinde bir hazır yemek dükkanında akşam saatlerinde meydana geldi. Alkollü oldukları belirtilen müşteriler işyerinde kavgaya tutuşunca dükkan çalışanları ayırmaya çalıştı ancak taraflar bir türlü kavgayı bırakmadı. Kavga edenlerin hemen yanındaki masada oturan 52 yaşındaki Chris Hill isimli adam ise hiçbir şey olmamış gibi telefonuyla oynamaya ve yemeğini yemeğe devam etti. Başka bir müşteri tarafından cep telefon ile kaydedilen kavganın ve Hill'in görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması sonrası İngiliz basını Hill'in peşine düştü. Kısa sürede sosyal medyada adeta fenomen olan adam olayla ilgili olarak, 'Bir süre sonra kalkmayı düşündüm ama kebabımın tadını çıkartıyordum, gerçi patatesler çok lezzetli değildi' dedi.

Aldırmazlık seviyesi ile ingiliz basının ilgi odağı oldu

İngiltere, Hill, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:49 Kaynak: DHA
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