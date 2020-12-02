Alef dizisi Tivibu'da

Mistik polisiye türündeki Alef dizisi, Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu'nun Seç İzle Dizi Klasörü'nde yerini alıyor.

Şirket açıklamasına göre, Türk Telekom, dijital televizyon platformu Tivibu ile aralık ayında da gişe rekortmeni ve güncel içerikleriyle öne çıkmaya devam ediyor.

Platform, yakın dönemde beyazperdede yayınlanan filmleri Kırmızı Halı klasöründe izleyiciyle buluşturuyor. Seç İzle klasöründe farklı yapımları istenildiği zaman izleyiciye sunan Tivibu, sinema kanallarında ise gün içinde komediden bilim kurguya farklı türlerde birçok film yayınlıyor.

Tivibu'nun Seç İzle Dizi klasöründe, mistik polisiye türünde olan ve izleyicilerini gizem ve aksiyon dolu bir yolculuğa çıkaran "Alef" dizisi yer alıyor. FX kanalının ilk yerli yapımı olan dizinin başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen yer alıyor. İstanbul'da işlenen esrarengiz cinayetleri katilin ardında bıraktığı gizemli ipuçları ışığında çözmek için çalışan dedektifler Kemal ve Settar'a, akademisyen olan Yaşar da yardım ediyor.

Seç İzle klasöründe 12 Aralık'ta yayınlanacak "Lego DC Comics Süper Kahramanlar: Flash" isimli animasyonda, Adalet Birliği'nin üyesi hızlı koşucu Flash, takımından kovuluyor, bozulan zaman döngüsünü düzeltmek için kolları sıvıyor. 27 Aralık'ta platforma yüklenecek "Mavi Korku 2"de, genetiği değiştirilmiş köpekbalıkları kapalı bir tesiste sıkışan insanlara gerilim ve aksiyon dolu anlar yaşatıyor.

Tenet'te zaman tersine dönüyor

Sinemalardan hemen sonra yayınlanan filmlerin sıralandığı "Kırmızı Halı" klasöründe, 21 Aralık'ta çizgi dizi Scooby-Doo'nun beyazperde macerası "Scoob!" ekranlara gelecek. 22 Aralık'ta ise geçen haftalarda vizyona giren "Tenet" izleyiciyle buluşacak. Hollywood'un yönetmeni Christopher Nolan imzalı bu yapımda, zaman tersine döndürülüyor, kıyamet önlenmeye çalışılırken uluslararası bir casusluk operasyonu yaşanıyor.

Sinema TV kanalında 19 Aralık saat 21.30'da yayınlanacak "Yedinci Hayat"ta, yakın gelecekte dünyada artan nüfus sebebiyle ailelere tek çocuk şartı getirilince, yedi kız kardeş tek bir kadın kimliği altında hayatlarını geçiriyor. Sinema 1001 kanalında 30 Aralık saat 22.00'de ekranlara gelecek "Adalet 2"de Robert McCall, en iyi arkadaşı öldürülünce suçluların peşine düşüyor. Sinema Aile'de 19 Aralık saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak "Leo da Vinci: Mona Lisa Macerası"nda, zamanının büyük çoğunluğunu icatlarıyla geçiren genç Leonardo da Vinci ile arkadaşları Lorenzo ve Lisa'nın gizli bir hazinenin peşine düşmeleri anlatılıyor.