'Alef' ten ilk kareler... Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen başrolde - Son Dakika
Son Dakika Magazin 'Alef' ten ilk kareler... Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen başrolde - Son Dakika Magazin

'Alef' ten ilk kareler... Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen başrolde

7 saat önce

May Prodüksiyon'un yapımcılığını üstlendiği, Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen'in başrollerini paylaştığı ve ödüllü yönetmen Emin Alper'in yöneteceği 'Alef', diziseverleri mistik bir polisiye bilmeceyi çözmeye davet edecek.

'Alef' ten ilk kareler... Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen başrolde, System.String[]

May Prodüksiyon'un yapımcılığını üstlendiği, Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen'in başrollerini paylaştığı ve ödüllü yönetmen Emin Alper'in yöneteceği 'Alef', diziseverleri mistik bir polisiye bilmeceyi çözmeye davet edecek. 2020 yılında seyredilebilecek, senaryosunu Emre Kayış'ın kaleme aldığı dizinin başrol oyuncuları geçtiğimiz günlerde fotoğraf çekimleri için buluştu.


Sekiz bölümlük sıra dışı polisiye dizi, İstanbul Boğazı'nda bir cesedin bulunmasının ardından ortaya çıkan çeşitli cinayetlerin sırrını çözmeye çalışan iki dedektifin hikayesini konu alıyor.


Osmanlı ve İslam Tarihi'nden izler taşıyan dizi, gizemli yönüyle oyunculara da büyük heyecan yaşatıyor. Bir seri cinayet vakasının peşine düşecek hırslı dedektif Kemal, tecrübeli ortağı Settar ve de bir üniversitede öğretim görevlisi olan Yaşar karakterlerine hayat verecek İmirzalıoğlu, Taylan ve Sözen, şimdiden 'Alef'in diziseverlerle buluşacağı günü bekliyor.


Temelleri tarihe dayanan ve tasavvufi öğelerle donatılmış mistik polisiye dizi, 2020 yılında BluTV ve FX'te aynı anda ekranlara gelecek.

Ahmet Mümtaz Taylan, Kenan İmirzalıoğlu, Melisa Sözen, Emin Alper, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:12 
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