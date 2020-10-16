Aleksandar Boricic yeniden CEV başkanlığına seçildi

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) başkanlığına yeniden Aleksandar Boricic seçildi.
CEV'den yapılan açıklamaya göre, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen genel kurulda başkanlık seçimi gerçekleştirildi.
Sırp Boricic, 36 üye federasyonun oyunu alarak 4 yıl daha başkanlık yapmaya hak kazandı. Estonyalı aday Hanno Pevkur ise 19 oyda kaldı.
Boricic, 2015'ten bu yana CEV başkanlığı görevini yürütüyor.
- Kaynak: AA
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