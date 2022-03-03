Aleksandar Djordjevic: "İkinci yarıda daha yürekli oynadık" - Son Dakika
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Aleksandar Djordjevic: "İkinci yarıda daha yürekli oynadık"

03.03.2022 23:15

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Aleksandar Djordjevic, Anadolu Efes'i kazandığı için tebrik etti.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Aleksandar Djordjevic, Anadolu Efes'i kazandığı için tebrik etti. Djordjevic ikinci yarıda daha yürekli oynadıklarını ifade etti.

THY Euroleague'in 28. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Anadolu Efes'e 84-79'luk skorla yenildi. Mücadelenin ardından basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Başantrenörü Aleksandar Djordjevic, "Kazanan takımı tebrik ederim. İlk yarıya çok saygı ile başladık. İlk yarı öyle olmamalıydı. Devre arasında bazı şeyler yaptık. İkinci yarı daha yürekli oynadık. Dünkü idmanda ilk yarıdan daha fazla savaştık. İkinci yarıya daha onurumuzla döndük. Maçın sonuna doğru Larkin'in zor ve dengesiz yaptığı atış maçın kaderini belirledi. Savunmamız iyi olmasına rağmen Rodrigue Beaubois iyi oynadı. Maç 40 dakika. Üçüncü ve dördüncü periyotla gurur duyabiliriz. O gerçek kimliğimizdi. 3-4 eksik oyuncumuz vardı" diye konuştu.

Milli basketbolcu Şehmus Hazer'in geçtiğimiz günlerde babasını kaybetmesinden dolayı zor bir dönemden geçtiği ve bugünkü performansıyla ilgili ne düşündüğü sorulması üzerine Djordjevic, "Şehmus Hazer'in kulübe inanılmaz bir bağlılığı var. Genç bir oyuncu, bu seviyelerde ilk defa oynuyor ama maça büyük bir etkisi vardı" diye cevap verdi.

(Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar/ İHA)

Aleksandar Djordjevic: İkinci yarıda daha yürekli oynadık
Aleksandar Djordjevic: İkinci yarıda daha yürekli oynadık
Aleksandar Djordjevic: İkinci yarıda daha yürekli oynadık

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THY Euroleague: Anadolu Efes: 84 - Fenerbahçe Beko: 79 THY Euroleague: Anadolu Efes: 84 - Fenerbahçe Beko: 79 Anadolu Efes - Fenerbahçe maçı öncesi Anadolu Efes - Fenerbahçe maçı öncesi

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Euroleague, Fenerbahçe, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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