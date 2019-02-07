Aleksander Ceferin 2023'e kadar UEFA'nın başında
1 saat önce
Aleksander Ceferin, 43. Olağan UEFA Kongresi'nde yapılan oylamayla yeniden UEFA başkanlığına seçildi.
Aleksander Ceferin, 43. Olağan UEFA Kongresi'nde yapılan oylamayla yeniden UEFA başkanlığına seçildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:35
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Aleksander Ceferin, Yeniden UEFA Başkanı Seçildi
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