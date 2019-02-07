Son Dakika Haberleri: Aleksander Ceferin 2023'e kadar UEFA'nın başında

Aleksander Ceferin 2023'e kadar UEFA'nın başında

1 saat önce

Aleksander Ceferin, 43. Olağan UEFA Kongresi'nde yapılan oylamayla yeniden UEFA başkanlığına seçildi.

Aleksander Ceferin 2023'e kadar UEFA'nın başında, System.String[]
Aleksander Ceferin, 43. Olağan UEFA Kongresi'nde yapılan oylamayla yeniden UEFA başkanlığına seçildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:35 

Ekonomi
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