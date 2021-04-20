Aleksander Ceferin: Bugün büyük olduğunu düşünen kulüpler nereden geldiğini hatırlamalı

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Süper Ligi'ni kuran 12 takımla ilgili olarak, "Bugün büyük ve dokunulmaz olduklarını düşünen kulüplerin nereden geldiklerini hatırlamaları gerek. ve bugün bu takımlar Avrupa'nın dev kulüpleri olarak anılıyorlarsa bunun kısmen UEFA sayesinde olduğunu anlamalılar" dedi.

UEFA'nın İsviçre 'nin Montrö kentinde düzenlediği kongresinde başkan Aleksander Ceferin ve FIFA Başkanı Gianni İnfantino açıklamalarda bulundu. İki başkan da Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduklarını yinelerken, kurucu üyelerin hatalarından dönmeleri gerektiğini vurguladı.GIANNI INFANTINO: SEÇİMLERİNİN GETİRDİĞİ SORUMLULUKLA YAŞAMAK ZORUNDA KALIRLARFIFA Başkanı Gianni İnfantino, kongrede yaptığı açıklamalarla UEFA'ya tam destek verdiklerini vurguladı. İnfantino, "Özel bir lig olan ve mevcut kurumlardan bir kopuş sağlayan Süper Lig'in kurulmasını şiddetle reddediyor ve UEFA'ya tam destek veriyoruz. Bazıları kendi yoluna gitmeyi tercih ederse o zaman seçimlerinin getirdiği sorumluluklarla yaşamak zorunda kalırlar. Somut olarak bir organizasyonun ya içindesinizdir ya da dışında. Bazıları için kısa vadeli kazanç için ortaya atılacak çok şey var. İnsanlar çok dikkatli düşünmeli" diye konuştu.CEFERIN: PARA ŞÖHRETTEN DAHA ÖNEMLİ HALE GELDİKongrede bir konuşma yapan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ise futbolun tarihine saygı gösterilmesi gerektiğini vurgularken, "Bencillik dayanışmanın yerini aldı. Para şöhretten daha önemli hale geldi. Açgözlülük sadakatten daha önemli. Bazıları için taraftarlar tüketici, taraftarlar müşteri ve yarışmalar ürün haline geldi. Futbol herkese aittir çünkü futbol mirasımızın bir parçasıdır. Tarihe saygı ve geleneğe saygı göstermeliyiz. Bugünkü büyük kulüpler geçmişte büyük kulüpler değildi ve gelecekte büyük kulüpler olacaklarının garantisi yok. Futbol dinamiktir, öngörülemez. Onu harika bir oyun yapan da budur. Bugün büyük ve dokunulmaz olduklarını düşünen kulüplerin nereden geldiklerini hatırlamaları gerekir. ve bugün Avrupa'da dev bir kulüp olarak anılıyorlarsa bunun kısmen UEFA sayesinde olduğunu anlamalılar" ifadelerini kullandı.FINANSAL FAIR-PLAY DEVAM EDECEKÖte yandan başkan Ceferin, Finansal Fair-Play ile ilgili olarak ise, "Finansal Fair-Play'i kaldırmayı planladığımıza dair haberleri çeşitli yerlerde okudum. Açık konuşalım, bu olmayacak ancak onu yeni sisteme uyarlamalıyız" şeklinde konuştu.

- İstanbul