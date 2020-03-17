Son Dakika › Spor › Aleksander Ceferin: EURO 2020'yi ertelemek tek şansımızdı! - Son Dakika Spor
Aleksander Ceferin: EURO 2020'yi ertelemek tek şansımızdı!
6 saat önce
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, EURO 2020'nin corona virüsü tehdidi sebebiyle 2021 yılına ertelenmesinin ardından değerlendirmelerde bulundu.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, EURO 2020'nin corona virüsü tehdidi sebebiyle 2021 yılına ertelenmesinin ardından değerlendirmelerde bulundu.
Aleksander Ceferin'in EURO 2020 açıklaması şu şekilde:
"Şuan da EURO 2020'yi ertelemek, ulusal ligleri ve kulüp organizasyonlarını tamamlayabilmek için tek şansımızdı. Bu konuda 55 ülkenin tam desteğini aldık."
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 06:39
Son Dakika İngiltere'de koronavirüs tedavisi gören Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar Erdoğan'ın Başdanışmanı Saraçoğlu, koronavirüse karşı koruyan sebzeleri anlattı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın tuzlu su önerisine yanıt: Virüs, tuzlu suda daha çok yaşayabilir