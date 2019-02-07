Aleksander Ceferin, Tek Başına Girdiği Seçimde Yeniden UEFA Başkanlığına Seçildi.
1 saat önce
IHAAW140754-SPO/07-02-2019- Aleksander Ceferin, tek başına girdiği seçimde yeniden UEFA başkanlığına seçildi.
IHAAW140754-SPO/07-02-2019
- Aleksander Ceferin, tek başına girdiği seçimde yeniden UEFA başkanlığına seçildi. 07.02.2019 14: 07: 54 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:15 Kaynak: İHA
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