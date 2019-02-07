Son Dakika Haberleri: Aleksander Ceferin, Tek Başına Girdiği Seçimde Yeniden UEFA Başkanlığına Seçildi.

Aleksander Ceferin, Tek Başına Girdiği Seçimde Yeniden UEFA Başkanlığına Seçildi.

1 saat önce

IHAAW140754-SPO/07-02-2019- Aleksander Ceferin, tek başına girdiği seçimde yeniden UEFA başkanlığına seçildi.

Aleksander Ceferin, Tek Başına Girdiği Seçimde Yeniden UEFA Başkanlığına Seçildi., System.String[]
IHAAW140754-SPO/07-02-2019

- Aleksander Ceferin, tek başına girdiği seçimde yeniden UEFA başkanlığına seçildi. 07.02.2019 14: 07: 54 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:15 Kaynak: İHA

Spor
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