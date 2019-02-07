Son Dakika Haberleri: Aleksander Ceferin Yeniden UEFA Başkanı

Aleksander Ceferin Yeniden UEFA Başkanı

43 dakika önce

UEFA'nın 43'üncü Olağan Kongresi İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirildi.

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UEFA'nın 43'üncü Olağan Kongresi İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirildi. Aleksander Ceferin, tek aday olarak girdiği kongrede yeniden UEFA başkanı oldu. 

Eylül 2016 yılında yapılan olağanüstü kongrede UEFA başkanlığına seçilen Ceferin, 2023 yılına kadar görev alacak. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:00 Kaynak: DHA

Roma, İtalya, Spor
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