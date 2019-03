Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu" Büyükçekmece'de Konser Verdi

Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB ) Kültür Daire Başkanlığı ev sahipliğinde İstanbullu sanatseverlerle bir araya geldi.Dünyanın en eski ve en büyük korolarından biri olan topluluk, Büyükçekmece Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda sahne aldı.İBB Başkanı, aynı zamanda AK Parti Büyükçekmece Belediyesi Başkan Adayı Mevlüt Uysal , konsere gelen herkese teşekkür ederek, koronun dünyanın en önemli topluluklarından birisi olduğunu söyledi.Uysal, 2019 Rusya ve Türkiye Kültür ve Turizm Yılı çerçevesinde, İBB'nin davetlisi olarak topluluğu İstanbul'da ağırladıklarına işaret ederek, "Her İstanbul'a geldikleri zaman biletler günler öncesinden bitiyor. Bu sefer de öyle olacağını düşünerek İstanbul'da hem Avrupa hem de Asya kıtasında 4 konser düzenledik. Bu konserlerden ikisini ücretsiz olarak halkımıza açık." dedi.Konsere gelen bazı dinleyicilerin yoğunluktan dışarıda kaldığını söyleyen Uysal, ayrıca bu konserlerin iki ülke arasında kültürel dostluğun başlangıcı olması temennisinde bulundu."Türk seyircisini çok seviyoruz"Koronun baş sanatçısı Vadim Ananyev, konser öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, heyecanlı olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:"Geçen yıl 90. yıl dönümümüzü kutladık. Kurucumuz Aleksandr Vasilyeviç Aleksandrov koromuz için çok büyük hedefler ortaya koymuştu. Onun sayesinde topluluğumuz içerisinde yerel enstrümanlardan tutun da modern çalgılara kadar birçok müzikal alet yer alıyor. Bale grubumuz, koromuz var. Bunun için her nereye gidersek gidelim, ülkemizi en yüksek seviyede temsil edebileceğimize inanıyorum. Dünyanın her ülkesinde, Türkiye olsun, Fransa olsun bizi çok sıcak karşılıyorlar. Konser programlarımız da çok renklidir."Ananyev, Türkiye'yi çok sevdiklerine vurgu yaparak, "Senelerdir buraya geliyoruz. Düşündüm son birkaç yıldır hep mart ayında gelmişiz. İlkbaharda gelmek ayrı bir güzellik. Bizim duygularımız da bahar gibi heyecanlı her zaman. Ayrıca Türk seyircisini de çok seviyoruz, çok pozitifler. Türkiye'ye sadece tatil için gelmeyi değil, konser vermek için gelmeyi de çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.Yoğun ilginin yaşandığı konserde, dinleyiciler öğlen saatlerinde gelerek salon önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İstiklal Marşı, Rus Ordu ve Milli Marşı ile başlayan konser yaklaşık 2 saat sürdü.Aralarında "Svyaşennaya voyna", "Smuglyanka" ve "Dorogoy dlinnoyu" eserlerinin bulunduğu toplam 20 eser seslendiren toplulukta, Vyaçeslav Çernogorov, Aleksandr Kruze, Maksim Maklakov, Rusya'nın Onurlu Sanatçısı Pavel Maksimov ve Aleksandr Çekardin, Aleksey Skaçkov, Roman Valutov, Nataliya Moskvina ve Vadim Ananyev solist olarak sahne aldı.Repertuvarında 2 binin üzerinde eser bulunan topluluk, " Çanakkale Türküsü"nü seslendirdiği sırada salonda duygusal anlar yaşandı. "Sevdan Olmasa" şarkısında da dinleyiciler koroya alkışlarla eşlik etti.Koro üyeleri, orkestra, dansçı ve solistlerden oluşan 120 kişilik ekip, 10 Mart'ta Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda, 11 Mart'ta ise Ataşehir Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda sahne alacak.