Son Dakika Haberleri: Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu'nun Sahne Arkası Görüntülendi

Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu'nun Sahne Arkası Görüntülendi

27 dakika önce

Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu'nun Büyükçekmece'deki konseri öncesi sahne arkası hazırlıkları görüntülendi.

Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu'nun Sahne Arkası Görüntülendi, System.String[]
Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu'nun Büyükçekmece'deki konseri öncesi sahne arkası hazırlıkları görüntülendi.

Türkiye- Rusya Kültür Turizm Yılı etkinlikleri kapsamında dünyanın en büyük ordu korosu olan Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, dün Büyükçekmece'de bir konser verdi. Dansçıların ve müzisyenlerin sahne arkasındaki hazırlıkları telaşlı ve renkli görüntülere sahne oldu. Müzisyenler ve dansçılar sahne öncesi son provalarını yaptı.

Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, Sovyetler Birliği halklarına ve cephelerde savaşan askerlere moral ve motivasyon sağlamak amacıyla kuruldu. Bir ordu korosu olmasının yanı sıra dünya müzik tarihinde de önemli bir yere sahip olan koro, Rusya'nın halk şarkılarından kilise müziklerine, opera aryalarından şarkılara ve konser verdikleri ülkelerin hit parçalarına kadar birçok eseri repertuvarında bulunduruyor. Repertuvarında Türkçe eserler de bulunan koro üyeleri, Büyükçekmece'de verdikleri konserde İstiklal Marşı'nın yanı sıra Sevdan Olmasa, Mehter Marşı ve Çanakkale türküsünü seslendirdi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:13 Kaynak: İHA

Büyükçekmece, Güncel
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