Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu Konser Verecek

Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu, İstanbullu sanatseverlerle buluşacak.

Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu, İstanbullu sanatseverlerle buluşacak.



Kuruluşunun 91'inci yılını kutlayan topluluk, 10 Mart'ta Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sahne alacak.



İstanbul'da önceki yıllarda verdiği konserlerde yorumladığı "10. Yıl Marşı", "Mehter Marşı Ceddin Deden" ve "Çanakkale Türküsü" ile büyük beğeni kazanan topluluğun repertuvarında, 2 binin üzerinde eser bulunuyor.



Kızılordu Merkez Evi'nde 1928'de kurulan koro, ilk gösterisini aynı yıl savaş şartlarındaki askerler ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği halklarına moral vermek amacıyla gerçekleştirdi.

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