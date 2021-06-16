Aleksey Miranchuk'un attığı şık gol, Rusya'ya 3 puan kazandırdı

İki takım açısından da gruptaki geleceğini yakından ilgilendiren maçı Rusya 45+2. dakikada Miranchuk'un attığı golle 1-0 kazandı. Finlandiya maç boyunca rakibine oranla daha fazla pozisyon bulmasına rağmen golü atamayınca sahadan yenik ayrılan taraf oldu ve EURO 2020'deki ilk mağlubiyetini aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Finlandiya'da Joel Pohjanpalo'nun 4. dakikada attığı gol VAR'ın devreye girmesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Rusya'da sakatlanan Fernandes, 25. dakikada yerini Karavaev'e bıraktı. Rusya'da Mario Fernandes ciddi bir sakatlık yaşadı ve sağlık ekipleri yıldız oyuncuyu sedyeyle oyun alanında dışarıya çıkardı.

45+2. dakikada Rusya skordaki dengeyi bozdu. Miranchuk ceza sahası içinde Finlandiya savunmasının baskısına rağmen klas bir şekilde ayak içi plase yaparak topu ağlara gönderdi ve kaleciyi alt etmeyi başardı.