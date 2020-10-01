Aleksey Navalni: Rus muhalif lider, zehirlenmesiyle ilgili olarak Putin'i suçladı

Rus muhalif lider Aleksey Navalni, Ağustos ayında Noviçok sinir gazı ile zehirlenmesiyle ilgili olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i suçladı.

Almanya'daki tedavisi sonrası hastaneden taburcu edilmesinin ardından ilk kez konuşan Navalni, başına gelenlerin başka bir açıklaması olmadığını söyledi.

Alman Der Spiegel dergisine konuşan Navalni, tamamen iyileşir iyileşmez Rusya'ya döneceğini, sürgünde kalarak Putin'i sevindirmeyeceğini ifade etti.

Navalni, "Dönmediğim takdirde Putin amacına ulaşmış olacak. Şimdi görevim, bir an önce iyileşip dönmek" dedi.

Muhalif liderin ekibi de daha önce Navalni'nin Putin'in emriyle zehirlendiğini iddia etmiş, Kremlin ise iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

44 yaşındaki Navalni Sibirya'daki Tomsk şehrinden Moskova'ya giden uçakta rahatsızlanıp bayılmış, uçak Omsk'a acil iniş yapmıştı. Buradaki bir hasteneye kaldırılan Navalni'nin daha sonra tedavi için Almanya'ya sevkine izin verilmişti.

Toksikoloji testlerinde Noviçok tespit edildi

Rusya'ya döndüğünde çalışmalarına devam edeceğini söyleyen Navalni, "Rusya'nın çeşitli bölgelerini dolaşmaya, otellerde kalmaya, odalardaki suyu içmeye devam edeceğim. Başka ne yapabilirim? Putin'in görünmez katillerine karşı pek bir şey yapılamaz" diye konuştu.

Yardımcıları önce Navalni'nin Tomsk'ta uçağa binmeden önce havaalanında içtiği çaydan zehirlenmiş olabileceğini belirtmiş, daha sonra ise zehrin kaldığı oteldeki su şişesinde bulunduğunu açıklamıştı.

Navalni'nin tedavi gördükten sonra bir hafta önce taburcu edildiği Berlin'deki Charite Hastanesi'nden yapılan açıklamada, 24'ü yoğun bakımda olmak üzere Navalni'nin toplam 32 gün hastanede tedavi gördüğü, ancak tamamen iyileşmesinin uzun bir süreç alacağı kaydedilmişti.

Navalni, Berlin'de karısı ve oğlunun kendisine eşlik ettiğini, taburcu olduktan sonra parkta yürüyüşlere çıktığını söyledi.

Almanya, toksikoloji testlerinde Navalni'nin askeri alanda kullanılan ile zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamış, Fransa ve İsveç'te yapılan testlerde de bu bulgular doğrulanmıştı.

'Navalni Batılı güvenlik servislerine çalışıyor'

İddiaları reddeden Kremlin, Batılı liderleri Navalni'nin rahatsızlığı ile ilgili dezenformasyon kampanyası başlatmakla suçluyor.

Rusya'daki doktorlar tarafından yapılan testlerde Navalni'de herhangi bir toksik maddeye rastlanmadığı ifade edilmişti.

Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın başkanı Viyaçeslav Volodin da Navalni'yi Batılı ülkelerin güvenlik servislerine çalışmakla suçladı ve Putin'in onun hayatını kurtardığını savundu.

Navalni'nin ekibi, muhalif liderin Rusya'daki banka hesaplarının ve mal varlıklarının mahkeme kararıyla dondurulduğunu ve evine haciz geldiğini açıklamıştı.