Son Dakika Haberleri: Aleksis Çipras Güvenoyu Aldı

Aleksis Çipras Güvenoyu Aldı

1 saat önce

Yunanistan'da Başbakan Alexis Çipras liderliğindeki hükümet, mecliste 151 milletvekilinin desteğiyle güvenoyu aldı.

Aleksis Çipras Güvenoyu Aldı, System.String[]
Yunanistan'da Başbakan Alexis Çipras liderliğindeki hükümet, mecliste 151 milletvekilinin desteğiyle güvenoyu aldı.

Yunanistan ve Makedonya arasında yapılan müzakerelere ANEL Partisi tepki göstermiş, Başbakan Aleksis Çipras'ın liderlik ettiği Syriza Partisi ile yaptığı koalisyondan ayrılmıştı. Koalisyonun sona ermesiyle Çipras hükümeti, meclisten 148'e karşı 151 güvenoyu alarak galip ayrıldı. - ATİNA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:07 Kaynak: İHA

Hükümet, Yunanistan, Aleksis Çipras, Politika
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