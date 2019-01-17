Aleksis Çipras Güvenoyu Aldı
1 saat önce
Yunanistan'da Başbakan Alexis Çipras liderliğindeki hükümet, mecliste 151 milletvekilinin desteğiyle güvenoyu aldı.
Yunanistan
'da Başbakan Alexis Çipras liderliğindeki hükümet, mecliste 151 milletvekilinin desteğiyle güvenoyu aldı.
Yunanistan ve Makedonya
arasında yapılan müzakerelere ANEL Partisi tepki göstermiş, Başbakan Aleksis Çipras
'ın liderlik ettiği Syriza Partisi ile yaptığı koalisyondan ayrılmıştı. Koalisyonun sona ermesiyle Çipras hükümeti, meclisten 148'e karşı 151 güvenoyu alarak galip ayrıldı. - ATİNA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:07 Kaynak: İHA
ABD'de 800 Bin Federal Hükümet Çalışanı, 25 Gündür Maaş Alamıyor
Avrupa'nın En Büyük Beyaz Eşya Üreticilerinden İtalyan Candy Hoover Group Artık Çinlilerin
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Alina Kabaeva ile Evleneceği İddia Edildi
Enes Batur, "Aylık Kazancın Ne Kadar?" Sorusuna Yanıt Verdi