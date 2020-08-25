Alemdar Caddesi vaktinden önce bitecek - Son Dakika

Alemdar Caddesi vaktinden önce bitecek

İzmit Alemdar Caddesi'ndeki alt yapı çalışmaları yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Vaktinden evvel bitecek" dedi.

Alemdar Caddesi vaktinden önce bitecek, System.String[]

İzmit Alemdar Caddesi'ndeki alt yapı çalışmaları yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Vaktinden evvel bitecek" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, altyapı çalışması süren İzmit Alemdar Caddesi'ndeki çalışmaları yakından takip etmeyi sürdürüyor. . İzmit Alemdar Caddesi'ndeki çalışmaları yerinde gören Başkan Büyükakın'a İSU Genel Müdürü Ali Sağlık ve Fen İşleri Daire Başkanı Ayşegül Yalçınkaya eşlik etti. Son detayları yerinde gören Başkan Büyükakın, "Allah'ın izniyle caddemizdeki işler vaktinden evvel bitecek. Esnaflarımızın Kurban Bayramı'nın ardından başlamasını istedikleri çalışmamızı iki vardiya şeklinde sürdürüyoruz. Hafta sonlarını da değerlendiriyoruz. Bugün yirminci gündeyiz. Çalışma için 45 gün demiştik. Cuma günü akşam saatlerinde İSU Genel Müdürlüğümüzün işi bitecek ve buradan çıkacak" dedi

İnceleme sonrası açıklama yapan Başkan Büyükakın, "İSU ekibimiz işleri tamamladıktan sonra Fen İşleri Daire Başkanlığımız da asfalt atma işlemi yapacak ve ardından bozulan kaldırımları elden geçirecek. Çalışma arkadaşlarımızla bu durumu da değerlendirdik. Esnafımıza en az rahatsızlık verecek şekilde organize olunması talimatını verdik. Üst yapı çalışmamızı da kısa bir zamanda bitirecek şekilde çalışıyoruz. Biz buradaki çalışma 45 günde bitecek şekilde ekiplerimizi organize ettik. Çünkü burası adeta açık kalp ameliyatı gibi. Şehrin merkezinde açık kalp ameliyatı bypass yapıyoruz. Şu ana kadar iyi gidiyor. Esnafımızda anlayış gösteriyor, onlarda yapılan işin büyüklüğünün farkındalar" diye konuştu.

Önümüzdeki haftanın ilk günü asfaltın atılacağını ve trafiğe tam manasıyla açılacağını da vurgulayan Başkan Büyükakın, "Trafiği yine kontrol ederek akıtacağız. 15-20 gün içinde de kaldırımları toparlarsak ondan sonrada çok güzel ve keyifli bir cadde de seyahat etmiş olacağız. Ama daha önemlisi ise burada döşenen yağmur suyu hattı, Bulvar'daki hattın yükünü azaltacak. Aslında Bulvarda devasa pompalarımız var. Fakat İklim değişikliği nedeniyle inanılmaz yağışlar geliyor. Çok kısa sürede birden yağan sağanak yağışlar ne kadar büyük pompalarınız olursa olsun oradaki suyun tahliye edilmesi mümkün olmuyor. Bütün yağmur suyu hatları, İzmit'in tepeden gelen yağmurları Bulvar'daki pompalardan deşarj ediliyor. Bu bypass hattımızı yaptığımızda Bulvar'ın yükünü de almış olacağız" şeklinde konuştu.

Büyükakın sözlerinin devamında, "Belki burası ile Bulvar arasında alaka kurulamıyor olabilir. Ama İzmit'in tepelerinden gelen yağmur sularının denize en kısa yoldan deşarj edilebilmesi için bizim bu hattı yapmamız gerekiyordu. Şehrin ana noktası olması nedeniyle bir zorluk söz konusu ama çok iyi oldu. Arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Hem İSU hem de Büyükşehir tarafı kendi içinde çok iyi şekilde koordineli çalışıyor. Bu koordinasyonun sağlanması da çok önemliydi. Şimdi ince işçilikler kaldı. Hat döşeme işleri bitti. Tamamen şuan içme suyu hatlarının bağlantıları yapılıyor. O bağlantılar tamamlandıktan sonra asfaltı atacağız ardında da kaldırımdaki bozulmalar düzenlenecek" ifadelerini kullandı.

Çalışmaların durumunu görmek için İzmit Alemdar Caddesi'ne her gittiğinde esnaflarla bir araya gelen Başkan Büyükakın, cadde üstündeki dükkanları ziyaret etti. Başkan Tahir Büyükakın'a zamanından önce caddeyi bitirecek olmasından dolayı esnaflar teşekkür etti. - KOCAELİ

Tahir Büyükakın, Kurban Bayramı, Kocaeli, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 16:11

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Alemdar Caddesi vaktinden önce bitecek - Son Dakika
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