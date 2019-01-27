Son Dakika Haberleri: Alemdar Gemisi Zaferi Törenle Kutlandı

Alemdar Gemisi Zaferi Törenle Kutlandı

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde İstiklal Savaşı'nın tek deniz çatışmasında rol oynayan Alemdar Gemisi'nin zaferini kutlamak ve bu zaferin tek şehidi olma özelliğini taşıyan Recep Kahya'yı anmak için iki ayrı tören düzenlendi.

Alemdar Gemisi Zaferi Törenle Kutlandı, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde İstiklal Savaşı'nın tek deniz çatışmasında rol oynayan Alemdar Gemisi'nin zaferini kutlamak ve bu zaferin tek şehidi olma özelliğini taşıyan Recep Kahya'yı anmak için iki ayrı tören düzenlendi.

Kdz. Ereğli ilçesinde ilk tören saat 11.00'da İstiklal Savaşı'nın ilk deniz şehidi olan Recep Kahya'yı anmak için yapıldı. Süleymanlar Mahallesi'nde yer alan Alemdar Anıtı önünde gerçekleştirilen törende Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutan Vekili Deniz Albay Özgür Kildirli ve Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal tarafından Alemdar Anıtı'na çelenk konuldu. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunduğu törende Deniz Teğmen Yakup Uzun günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Kdz. Ereğli'de ikinci tören ise Alemdar Gemisi zaferinin kutlanması için yapıldı. Sahil bandındaki Alemdar Müze Gemisi'nde gerçekleştirilen törendeki konuşmalarda Alemdar Gemisi'nin istiklal savaşının sancak gemisi olduğuna vurgu yapıldı ve başta istiklal savaşının ilk ve tek deniz şehidi Recep Kahya olmak üzere diğer tüm gemi personeli kahramanlıklarından dolayı minnetle anıldı. Müze Gemisindeki program kahramanlık ve Ereğli Türkülerinden oluşan müzik dinletisinin ardından son buldu. Törende; AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır, CHP İlçe Başkanı Sevdekar Aras, İYİ Parti İlçe Başkanı Evrim Balbaloğlu, BBP İlçe Başkanı Turabi Çelik, ERDEMİR Genel Müdürü Salih Cem Oral, AK Parti Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin, kurum ve daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar da yerini aldı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:35 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



10 Yılda 55 Milyar Dolar Kazandı! 2008 Krizi Sonrası Servetlerine Servet Kattılar Ağaca Takılı Cesedi Gören Vatandaşlar, Hemen Polisi Aradı

Çayda Cesedi Bulunan Kadının, Bir Süre Önce Boşandığı Ortaya Çıktı Son Dakika! Amasya'da Maden Ocağı'nda Göçük Meydana Geldi: Toprak Altında Kalanlar Var!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 18:21:13. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alemdar Gemisi Zaferi Törenle Kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]