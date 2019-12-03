Son Dakika Haberleri: Alemdaroğlu'ndan Başkan Zorluoğlu'na teşekkür
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Alemdaroğlu'ndan Başkan Zorluoğlu'na teşekkür

6 saat önce

Sanayicilerin tek çatı altında toplanması için yapılan görüşmelere destek veren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na Tüm Sanayiler Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu ve Kurucu Başkanı Gökçen Alemdaroğlu teşekkür etti.

Alemdaroğlu'ndan Başkan Zorluoğlu'na teşekkür, System.String[]

Sanayicilerin tek çatı altında toplanması için yapılan görüşmelere destek veren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na Tüm Sanayiler Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu ve Kurucu Başkanı Gökçen Alemdaroğlu teşekkür etti.


Değirmendere havzasındaki sanayileri tek çatı altında toplamak için büyük adım atılmasında başrol oynayan Kurucu Başkan Gökçen Alemdaroğlu, "Trabzon'da büyük bir sanayi projesini hayata geçireceğiz. Tüm sanayilerde iş veren ve çalışan toplam sayı 8 bin kişidir. Kocaman bir aileyiz, Trabzon'umuzu modern bir sanayiye kavuşturmak en büyük temennimiz. Orta ölçekli imalatçılarımıza ve sanayi diğer meslek guruplarına daha yaşanır, daha sosyal bir sanayi kazandıracağız. Bugüne kadar Tüm Sanayi Kooperatifi yöneticileri maddi manevi emek vermiştir. İlerleyen günlerde Büyükşehir Belediye Başkanımız Zorluoğlu'nun isteğiyle belediyemiz ve kooperatifimizden üçer kişilik komisyon kurarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu proje sadece sanayicilerin değil tüm bölge insanının projesidir. Başkanımız Zorluoğlu'na verdiği destekten dolayı teşekkür ederim" dedi. - TRABZON

Murat Zorluoğlu, Trabzon, Gökçen, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:04 Kaynak: İHA
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