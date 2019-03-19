Son Dakika Haberleri: Alemdaroğlu, "Trabzon'u 200-300 Yıl İleriye Taşıyacak Bir Sanayi Sitesi Hayal Ediyoruz"

Alemdaroğlu, "Trabzon'u 200-300 Yıl İleriye Taşıyacak Bir Sanayi Sitesi Hayal Ediyoruz"

1 saat önce

Tüm Sanayiler Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Gökçen Alemdaroğlu, Trabzon'u 200-300 yıl ileriye taşıyacak bir sanayi sitesi hayal ettiklerini söyledi.

Alemdaroğlu,
Tüm Sanayiler Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Gökçen Alemdaroğlu, Trabzon'u 200-300 yıl ileriye taşıyacak bir sanayi sitesi hayal ettiklerini söyledi.

Tüm Sanayiler Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Gökçen Alemdaroğlu, Trabzon Madeni İşler ve Teknik Makine Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Pehlivan, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ve İl Başkanı Güzide Önsel Uzun'u parti binasında ziyaret ederek, projeleri ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Değirmendere'nin Trabzon'un en değerli havzası olduğunu belirten Alemdaroğlu, "Yeni sanayi sitesi hayata geçmesiyle bu bölge Trabzon'a yeni bir vizyon katacaktır. Amacımızı gelecek nesillere iyi bir eser bırakmak. Trabzon'u 200-300 yıl ileriye taşıyacak bir sanayi sitesi hayal ediyoruz. Bizden öncekiler nasıl bize öncülük yapmışsa bizde, bizden sonrakilere bu öncülüğü yapmak istiyoruz. Bu çalışmayı yürütürken, siyasilerden, sivil toplum kuruluşlarından, derneklerden destek istiyoruz. Bunun gündem yapılmasını ve bize yardımcı olmalarını bekliyoruz. Bu sorun sadece bizim sorunumuz değil, bölgede yaşayan insanların sorunu"dedi

Trabzon olarak üretimde çok geride kaldıklarını belirten Alemdaroğlu, "Trabzon'da 20 yıl önceki iş potansiyeline bakarsak bizim üretimle uğraşmamız gerekiyordu ama tamir-bakımla uğraşıyoruz. Bununla uğracağız elbette ama yeni sanayi sitesini yaparken, tamir-bakımın yanı sıra üretimi de göz önünde bulundurmamız lazım. Üreten toplumlar sürekli kalkınma hamlesi yapıyor ve hedef yakalıyor. 300 metre kare yerde iş yapmamız gerekirken 100 metre kare iş yerlerinde çalışmaya gayret ediyoruz"ifadelerini kullandı.

"Trabzon'un ve esnafın önünü açacak bir proje"

Sanayi, Trabzon'un çok önemli bir sıkıntısı olduğunu belirten CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, "Çok doğru bir tespit yapmışsınız. Trabzon bu sorunu mutlaka çözmeli. Trabzon'un ve esnafın önünü açacak bir ihtiyaç. O yüzden hiç ertelenmemeli sorumluluk noktasında insanlar bu projeye sahip çıkmalı. Parti olarak her zaman yardımcı olmaya hazırız"dedi. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:55 Kaynak: İHA

Trabzon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmar Barışı Fırsatçılarının Oyunu, Uydu Görüntüleriyle Bozuldu Son Dakika! Usta Oyuncu Ümit Yesin Hayatını Kaybetti Mersin Büyükşehir Belediyesine Seçim Öncesi Haciz Şoku Polisin Şüphelenerek Durduğu Yolcunun Midesinden Piyasa Değeri 200 Bin Lira Olan Uyuşturucu Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 13:00:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alemdaroğlu, "Trabzon'u 200-300 Yıl İleriye Taşıyacak Bir Sanayi Sitesi Hayal Ediyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]