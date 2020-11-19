Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın finalistleri belli oldu - Son Dakika

Siyer Vakfı'nın, bu yıl 6'ncısını düzenlediği Uluslararası Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması'nın finalistleri belli oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ana sponsorluğunda, Fatih Belediyesi katkılarıyla "Aile" temasıyla 2 bölüm 7 kategoride düzenlenen yarışmanın finale kalan eserleri ilan edildi.

Fatih Belediyesi Topkapı Sosyal Tesislerinde yapılan toplantıya Yarışma Organizasyon Heyeti, Danışma Kurulu ve Değerlendirme Jüri üyelerinin yanı sıra sinema ve sanat camiasından isimler ile birlikte basın mensupları da katıldı.

"63 ÜLKEDEN TOPLAM 574 ESERİN KABUL EDİLDİ"

Yarışma hakkında bilgi veren Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması'nın Proje koordinatörü Cemil Nazlı, "Küresel salgın döneminde her türlü zorluk ve kısıtlamaya rağmen sinema ve sinema camiasına destek vermek istediklerini, gerekli önlemlerin alındıktan sonra hayatın devam etmesi gerektiğine inandığını söyledi. 63 ülkeden toplam 574 eserin kabul edildiği yarışmanın önceki senelere nazaran bu yıl en yüksek katılım ile teveccüh gördüğünü, her yıl artan ilgi ve alakanın bu yıl eserlere de yansımış olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Belgesel kategorisinin yarışamaya ayrıca renk katıyor" dedi.

Bu sene ilk olarak ödül alacak finalist eserlerinin yanı sıra özel bir seçki ile yarışmanın öne çıkan eserlerinin çevrimiçi gösterimlerinin yapılacağını duyuran Cemil Nazlı, "Onur Konuğu olarak Ahmet Uluçay adına ailesine plaket verecek olmanın gururunu yaşadıklarını ve bu gururu yönetmenliğini Nuray Kayacan'ın yaptığı merhum sinemacımızın biyografik belgeselinin salon gösterimi ile de taçlandırmak istediklerini" ifade etti.