Alena Baeva "Ulusal Basque Orkestrası"yla CRR'de sahne alacak - Son Dakika
Son Dakika Magazin Alena Baeva 'Ulusal Basque Orkestrası'yla CRR'de sahne alacak - Son Dakika Magazin

Alena Baeva "Ulusal Basque Orkestrası"yla CRR'de sahne alacak

6 saat önce

Uluslararası birçok yarışmada birincilik elde eden Baeva, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda 9 Mart'ta sahne alacak.

Alena Baeva

Uluslararası birçok yarışmada birincilik elde eden Baeva, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda 9 Mart'ta sahne alacak.


Konserde Alman besteci Max Bruch'ın 1 no'lu keman konçertosunu seslendirecek olan Baeva'ya, Avusturyalı şef Hans Graf'ın yönetimindeki İspanya'nın önde gelen senfoni orkestralarından, Ulusal Basque Orkestrası eşlik edecek. Besteci Anton Bruckner'in son senfonisinin de müzikseverlerle buluşacağı konser öncesinde CRR Genel Yayın Yönetmeni Cem Mansur, "Bruckner : Bir Tuhaf Adam" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İspanya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:34 
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