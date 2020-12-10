Alerji aşısı, evcil hayvan alerjisi olanlara da yapılabiliyor - Son Dakika

Alerji aşısı, evcil hayvan alerjisi olanlara da yapılabiliyor

10.12.2020 10:53
Alerji aşısı, evcil hayvan alerjisi olanlara da yapılabiliyor, System.String[]

Alerji ve Astım Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, kedi, köpek ve at tüyüne karşı alerji aşısı uygulanabildiğini belirtti.

Alerji ve Astım Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, kedi, köpek ve at tüyüne karşı alerji aşısı uygulanabildiğini belirtti.

Akçay, yaptığı yazılı açıklamada, evcil hayvan alerjisinin, bir hayvanın deri hücrelerinde, tükürüğünde veya idrarında bulunan proteinlere karşı gelişen alerjik bir reaksiyon olduğunu, çoğu zaman bir evcil hayvanın tüylerinde tuttuğu ölü derilerine maruz kalmakla tetiklendiğini anlattı.

Evcil hayvan alerjisinin yetişkinlerde ve çocuklarda ortaya çıkabildiğine değinen Akçay, risk faktörü olan birinin alerjiye yakalanma ihtimalinin risk faktörü olmayana göre daha yüksek olduğunu kaydetti.

Akçay, evcil hayvan alerjisinin belirtilerini, "hapşırma", "kaşıntılı ve sulu gözler", "burun akması veya tıkanıklığı", "ciltte kaşıntı", ağız ve boğazda kaşıntı", "öksürük", "ciltte kabarık, kırmızı lekeler, kurdeşen", "göğüs gerginliği, nefes almada zorlanma veya hırıltı gibi astım belirtileri" şeklinde sıraladı.

Prof. Dr. Akçay, evcil hayvan alerjisi etkilerinin en az seviye indirmek için şu önlemlerin alınabileceğini kaydetti:

"Evcil hayvanınız varsa onunla fiziksel teması en aza indirmeye çalışın. Evcil hayvanınızla temas ettikten sonra ellerinizi mutlaka sabun ve suyla yıkayın. Evcil hayvanınızla fiziksel temastan sonra yüzünüze ve gözünüze dokunmamaya özen gösterin. Evcil hayvan tüyleri halılarda ve döşemelerde çok uzun süre kalabilir. Bu sebeple çekiş gücü yüksek bir süpürge kullanmanız yararlı olabilir. Evdeki kumaş döşemeleri sürekli temizleyin. Havadaki istenmeyen alerjenik partiküllerin uzaklaştırılmasında yardımcı olabilecek daha verimli klima filtreleri kullanın. Gerektiğinde evcil hayvanınızın tırnaklarını ve tüylerini kesin. Hayvan tüylerini ve diğer alerjenleri içine hapsedebilecek halı ve kilim kullanımını en aza indirin."

"Alerji aşısı etkisini 6 ay içinde göstermektedir"

Prof. Dr. Ahmet Akçay, kedi veya köpeğe karşı alerji gelişmişse ve alerjinin belirtileri varsa öncelikle alerji testi yapılması gerektiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Deri testi veya kandan alerji testi yapılabilir. Moleküler alerji testi ile gerçek alerjinin kedi veya köpek mi yoksa çapraz reaksiyon mu olduğunu göstermede faydalı bilgiler sağlar. Bazen kedi tüyüne karşı alerjisi olanlarda çapraz reaksiyon sonucu köpeğe de alerji gelişebiliyor ve köpek tüyüne maruz kalınca da alerji belirtileri ortaya çıkabilir. Alerji aşısı yapılırken moleküler alerji testine göre karar verilmesi daha etkili aşı uygulanmasına olanak sağlamaktadır. Alerji aşıları ilk 4 ayda haftada bir yapılırken daha sonra aralık açılarak 1 yılın sonunda ayda bir aşı uygulanmaktadır. Alerji aşısı etkisini 6 ay içinde göstermektedir. Alerji aşısı ile alerji belirtileri ortadan kalkar, ilaç ihtiyacı ortadan kalkarak hayat kalitesi belirgin seviyede artar. Kedi, köpek ve at tüyüne karşı alerji aşısı uygulanabilmekte ve çok başarılı sonuçlar elde edilmektedir."

Astım, Akçay, Köpek, Kedi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alerji aşısı, evcil hayvan alerjisi olanlara da yapılabiliyor - Son Dakika


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