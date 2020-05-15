Alerji hastalarına "korona" uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Alerji hastalarına 'korona' uyarısı - Son Dakika Magazin

Alerji hastalarına "korona" uyarısı

12 dakika önce

Dünya genelinde koronavirüs salgını tehlikesi devam ederken, havaların ısınmasıyla birlikte polen alerjisi mevsimi de başladı.

Alerji hastalarına

Dünya genelinde koronavirüs salgını tehlikesi devam ederken, havaların ısınmasıyla birlikte polen alerjisi mevsimi de başladı. Alerji ve astım hastalarının bu süreçte daha dikkatli olması gerektiğini belirten uzmanlar, hapşırık, burun akıntısı, gözde kaşınma gibi temaslar nedeniyle bulaşma riskinin artacağına dikkat çekiyor. Uzmanlar kış aylarında tüm dünyayı etkisi altında bırakan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgının bahar aylarının başlamasıyla birlikte alerji ve astım hastalarında endişe yarattığını belirtiyor. Polenlerden etkilenen alerji ve astım hastalarının ev tozlarının da etkisiyle hapşırık nöbetleri geçirdiklerinde koronavirüs kaptıkları korkusu yaşadıklarına dikkat çekiliyor.

BAHARDA NELER YAPILMALI

Koronavirüse karşı özellikle bahar aylarında neler yapılması gerektiğini merak eden alerji ve astım hastalarının sorularını Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Sarıman yanıtladı. Prof. Dr. Sarıman alerji ve astım hastası olmanın tek başına koronavirüs bulaşması açısından fazladan bir risk yaratmadığını ancak orta ve ağır dereceli astım hastalarının "Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi" tarafından risk grubuna dahil edildiğini söyledi. Koronavirüsün ateş, nefes darlığı, öksürük ve yorgunluk gibi belirtilerle ortaya çıktığını hatırlatan Sarıman, alerjik nezlede ise burun akıntısı, gözlerde sulanma, hapşırığın ön planda olduğunu ancak ateş olmadığına dikkat çekti.

TEMASA DİKKAT

Özellikle ot, çimen, çiçek ve ağaç polenlerinin yoğun olduğu bahar aylarında burun kaşınması, hapşırık ve burun akıntısı nedenli eli buruna ve göze götürmek, eli ağza kapamak gibi davranışların sıkça yapıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Sarıman, bu temaslar ile bulaşma riskinin artabileceğini söyledi. Alerjik kişilerin elini yüzüne götürme olasılığının daha yüksek olması nedeniyle hastalık kapma riskinin de arttığını anlatan Sarıman, maske ve sosyal mesafe kuralı gibi önlemleri almaması durumunda hapşırma ve burun akıntısı yoluyla etrafına da bulaştırabileceği uyarısında bulundu.

ALERJİ VE ASTIM HASTALARINA ÖNERİLER

Prof. Dr. Nesrin Sarıman alerji ve astım hastalarının virüs riskini azaltmaları için şu önerilerde bulundu:

Hapşırma sırasında tek kullanımlık mendiller kullanın. Mendil yoksa kolun iç yüzü ile ağzınızı kapatın

Polen yoğunluğu yoğun olduğu sabahın erken saatleri ve akşamları mümkünse evden çıkmayın

Her birey gibi Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği sosyal mesafe, el yıkama ve hijyenle ilgili kişisel korunma önlemlerini uygulayın

Dış ortama çıktığınızda mutlaka maske takın, en az bir buçuk metre olmak üzere sosyal mesafeyi koruyun

Tercihen koruyucu gözlük, uzun kollu giysiler ve pantolon giyin

Dış ortamda giyilen giysileri eve gelince çıkarın. Duş alıp, saçlarınızı yıkayın

Polenlerin yoğun olduğu aylarda kapı ve pencereleri kapalı tutun. Araba yolculuğunda da pencereler kapalı olmalı

EVDE TOZ VE DETERJAN UYARISI

Prof. Sarıman özellikle ev tozu akarı alerjisi olan hastaların evde geçirdikleri süre arttığından daha dikkatli olmalarını, başta yatak odasında olmak üzere toz barındıran halı, kilim gibi eşyaların kaldırılmalarını, HEPA (Yüksek Etkili Partikül Emicisi) filtreli elektrik süpürgesi kullanmalarını ve zeminde ıslak temizlik yapılmasını önerdi. Sarıman, şöyle devam etti:

"Nevresimler haftada bir 60 derecede yıkanmalıdır. Klima filtreleri değiştirilmeli, tercihan alerjen tutan filtreler kullanılmalıdır. Astımlı ve alerjisi olan hastaların deterjan ve çamaşır suyu kullanarak temizlik yapmamaları, evde çamaşır kurutmamaları gerekir. El temizliğinde sabun ve su tercih edilmelidir. Virüse karşı hijyen amaçlı kullanılan çamaşır suyu astım atağına neden olabilir. Çamaşır sularının sulandırılarak kullanılması, yağ çözücüler ve dezenfektanlarla birlikte kullanılmamaları gerekir. Aksi takdirde bu karışımların solunması ciddi astım ataklarına neden olur. Lateks eldivenler bazı astımlılarda astım atağı riski yaratabilir. Evde tüylü hayvan beslenmesi alerjik kişilerde hastalığı tetikleyici nedenler arasındadır."

İLAÇLARA DEVAM EDİLMELİ

Prof. Dr. Sarıman astım hastalarının doktorlarının önerdiği ve sürekli kullandıkları ilaçlara salgın döneminde de devam etmeleri gerektiğini söyledi. Bu ilaçları bırakmanın hastalığın kontrolünün bozulmasına neden olabileceğini ve astımı tetikleyebileceğini belirten Sarıman, ağızdan alınan alerji hapları ve kortizonlu burun spreylerinin kullanımında da bir sakınca olmadığını söyleyerek, alerji aşısı olanların doktorlarının belirlediği protokolde tedavilerine devam edebileceklerini ekledi.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 11:04 

YORUMLAR

Son Dakika

Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar Danla Bilic, fotoğraflarının sansürlenip haber yapılmasına sert çıktı: Kimse bunu yapamaz Acun Ilıcalı, basketbol oyununda haksız yere itirazda bulunan Mert'i yemek ödülünden men etti Ünlü modelin dantelli iç çamaşırlı fotoğrafına milyonlarca beğeni yağdı Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı Türkiye'ye gelen Survivor ekibinin karantina altına alındığı yer belli oldu Şevval Şahin'in Instagram'daki pozları Şeyma Subaşı'ya benzetildi Yeşilçam'ın kötü kraliçesi bakın şimdilerde ne yapıyor! Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki "4 öpücük" formülünü anlattı Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Çukur dizisi sezon finali yaptı Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar Nikah kıyılırken heyecanlanan ünlü oyuncu Serkan Şenalp adını yanlış söyledi
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu         
11:02
Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında! Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında!         
11:00
Tuvalette ilişkiye giren de var sahnede tacize uğrayan da! İşte ünlülerin unutulmayan skandalları Tuvalette ilişkiye giren de var sahnede tacize uğrayan da! İşte ünlülerin unutulmayan skandalları         
11:00
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar         
10:57
Son Dakika: Kayyum atanan Iğdır ve Siirt belediye başkanlıklarına atanan isimler belli oldu Son Dakika: Kayyum atanan Iğdır ve Siirt belediye başkanlıklarına atanan isimler belli oldu         
10:51
Augsburg Teknik Direktörü Herrlich, diş macunu almak için karantinayı ihlal etti ve yeniden karantinaya alındı Augsburg Teknik Direktörü Herrlich, diş macunu almak için karantinayı ihlal etti ve yeniden karantinaya alındı         
10:42
Ercüment Ovalı'dan korona tedavisi için umutlandıran haber: 7 hastanın 6'sında enfeksiyon şüphesi azaldı Ercüment Ovalı'dan korona tedavisi için umutlandıran haber: 7 hastanın 6'sında enfeksiyon şüphesi azaldı         
10:31
FIFA Al-Ittihad'ın, Slaven Bilic'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti FIFA Al-Ittihad'ın, Slaven Bilic'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti         
10:28
Son Dakika: PKK'nın Vefa Sosyal Destek ekibine saldırmasıyla ilgili 38 kişi gözaltına alındı Son Dakika: PKK'nın Vefa Sosyal Destek ekibine saldırmasıyla ilgili 38 kişi gözaltına alındı         
10:16
Danla Bilic, fotoğraflarının sansürlenip haber yapılmasına sert çıktı: Kimse bunu yapamaz Danla Bilic, fotoğraflarının sansürlenip haber yapılmasına sert çıktı: Kimse bunu yapamaz         
10:15
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı         
10:04
Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu         
10:01
Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir         
10:00
İstanbul'da görüntü değişmedi: Bu kez Sancaktepe'de sosyal mesafe hiçe sayıldı İstanbul'da görüntü değişmedi: Bu kez Sancaktepe'de sosyal mesafe hiçe sayıldı         
09:57
Vatandaşlara cep telefonu yerine tuz gönderen 3 kişi tutuklandı Vatandaşlara cep telefonu yerine tuz gönderen 3 kişi tutuklandı         
09:56
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde, hiç koronavirüs vakasına rastlanmadı Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde, hiç koronavirüs vakasına rastlanmadı         
09:52
Son dakika: HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alınırken yerlerine kayyum atandı Son dakika: HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alınırken yerlerine kayyum atandı         
09:38
19 kişinin hayatını kaybettiği Ordu'da uyarılar devam ederken, Çatalpınar ilçesinde hiç pozitif vaka çıkmadı 19 kişinin hayatını kaybettiği Ordu'da uyarılar devam ederken, Çatalpınar ilçesinde hiç pozitif vaka çıkmadı         
09:35
Talihsiz kadın, dövüş için yetiştirilen köpeği tarafından parçalanarak öldürüldü Talihsiz kadın, dövüş için yetiştirilen köpeği tarafından parçalanarak öldürüldü         
09:34
Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim         
09:21
Korona nedeniyle iptal edilen paket tur bedellerinin iadesine esneklik getirildi Korona nedeniyle iptal edilen paket tur bedellerinin iadesine esneklik getirildi         
09:20
Arınç'tan, camilerden her gün dua ve salavat okunmasına tepki: Bu bir bidattır Arınç'tan, camilerden her gün dua ve salavat okunmasına tepki: Bu bir bidattır         
09:10
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi         
08:29
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi         
08:04
Son dakika: Siirt'te 3 HDP'li belediye başkanı, terör soruşturması nedeniyle gözaltına alındı Son dakika: Siirt'te 3 HDP'li belediye başkanı, terör soruşturması nedeniyle gözaltına alındı         
07:47
Acun Ilıcalı, basketbol oyununda haksız yere itirazda bulunan Mert'i yemek ödülünden men etti Acun Ilıcalı, basketbol oyununda haksız yere itirazda bulunan Mert'i yemek ödülünden men etti         
07:40
35 kişinin üfürükçüden virüs kaptığı iddiası Türkiye'yi karıştırdı ancak gerçek çok başka çıktı 35 kişinin üfürükçüden virüs kaptığı iddiası Türkiye'yi karıştırdı ancak gerçek çok başka çıktı         
07:37
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Camiler 12 Haziran'da yeniden ibadete açılacak Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Camiler 12 Haziran'da yeniden ibadete açılacak         
07:31
Galatasaray Futbol Takımı'ndaki bir personelde koronavirüs tespit edildi Galatasaray Futbol Takımı'ndaki bir personelde koronavirüs tespit edildi         
06:55
Koronavirüs şüphelisi, çarşafları birleştirerek hastaneden kaçmaya çalıştı Koronavirüs şüphelisi, çarşafları birleştirerek hastaneden kaçmaya çalıştı         
04:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2020 11:17:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alerji hastalarına "korona" uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]