Alerjik astım hastalarına bahar uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alerjik astım hastalarına bahar uyarısı - Son Dakika

Alerjik astım hastalarına bahar uyarısı

6 saat önce

Medicana Kadıköy Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Salih Emri, bahar mevsimiyle birlikte artan nemin toz alerjisi olan astım hastalarının atak geçirmesine yol açabildiğini belirterek, "Bahar aylarında alerjik sinüzit vakalarında da artış yaşanıyor.

Alerjik astım hastalarına bahar uyarısı, System.String[]

Medicana Kadıköy Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Salih Emri, bahar mevsimiyle birlikte artan nemin toz alerjisi olan astım hastalarının atak geçirmesine yol açabildiğini belirterek, "Bahar aylarında alerjik sinüzit vakalarında da artış yaşanıyor. Bu tablonun arkasından astım tetiklenebiliyor. Bu nedenle alerjik sinüzitin uygun şekilde tedavisi önemli." dedi.

Emri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alerjik bünyeli insanların baharın gelmesine sevinemediğini ifade ederek, baharla birlikte ağaçlar ve yabani bitkilerin, havaya polenlerini yaymaya başladığını söyledi.

Polen mevsiminin, her yıl mart ayında başladığını, ağustosa kadar devam ettiğini hatırlatan Emri, "Buna bağlı olarak polen alerjisi olan insanlarda mevsimsel alerjik rinit, mevsimsel rinokonjonktivit ve mevsimsel astım atakları ortaya çıkıyor." dedi.

Bahar alerjisi olan insanlarda gözlerde sulanma ve kaşıntı, hapşırma, burun akması, hırıltı ve kurdeşen gibi belirtilerin görüldüğünü aktaran Emri, şöyle devam etti:

"Alerjik astım hastalarında göğüste sıkışma, hırıltı, nefes almada zorluk ve gece veya sabah öksürüğü ortaya çıkıyor. Astımı olanların büyük çoğunluğunda ağaç, ot, küf, hayvan kepeği, toz ve hamam böceği dışkısına karşı alerji gözleniyor. Bahar mevsimiyle birlikte artan nem, toz alerjisi olan astım hastalarının atak geçirmesine yol açabiliyor. Bahar aylarında alerjik sinüzit vakalarında da artış yaşanıyor. Bu tablonun arkasından astım tetiklenebiliyor. Bu nedenle alerjik sinüzitin uygun şekilde tedavisi önemli."

"Yatarken cam açık olmamalı"

Prof. Dr. Salih Emri, bahar alerjisi olan astım hastalarının bahar mevsiminde sigaradan ve sigara içilen ortamlardan uzak durması gerektiğini vurguladı.

Sigara içmenin veya sigara dumanına maruz kalmanın astım hastalarının atak sıklığını ve şiddetini artırdığını vurgulayan Emri, şunları kaydetti:

"Bahar mevsiminde polen etkisi ve sigara dumanı birleştiğinde ataklar daha şiddetli ve uzun oluyor. Bu yüzden astım hastaları, yılın her döneminde olduğu gibi bahar aylarında da sigaradan ve sigara dumanına maruz kalmaktan kaçınmalı. Astım ile birlikte saman nezlesi varsa bahar mevsiminde ilaçlar dikkatli kullanılmalı. Astım ilaçları hastaların her zaman yanında olmalı. Hasta, hangi durumda inhaler kullanması gerektiğini bilmeli. Hastalar, bahar mevsiminde dışarıya çıkmak için sabah ve akşam saatlerini tercih etmemeli ve yatarken cam açık olmamalı. Çünkü sabah ve akşam saatleri, polen salınımının en yüksek olduğu saatlerdir."

"Astım hastaları, çamaşırlarını kapalı ortamda kurutmalı"

Medicana Kadıköy Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Emri, alerjik astım hastalarının rüzgarlı ve fırtınalı havalarda dışarıda bulunmamaya özen göstermesi, dışarıya çıkıp eve döndüğünde duş alması ve tüm giysilerini yıkaması gerektiğini söyledi.

Alerjik astım hastalarının dışarıya çıkıp eve geldiğinde burnunu tuzlu su ile yıkamasında fayda bulunduğunu dile getiren Emri, şöyle konuştu:

"Alerjik astım hastaları, eve geldiklerinde ayakkabılarını evin dışında çıkarmalıdırlar. Astım hastaları, çamaşırlarını kapalı ortamda kurutmalı. Astım hastaları, arabalarında cam açmak yerine klima kullanmalı. Astım hastaları, bol su içmeye özen göstermeliler. Alerjik astımlı kişiler, bulundukları yerde hava kirliliğinin en yoğun olduğu saatleri bilmeli ve o saatlerde dışarı çıkmamalı. Dışarıya çıktıklarında ise güneş gözlüğü ve şapka takmalı. Evde polen filtresi olan klima kullanılması önerilir. Astım hastaları, arabalarının polen filtresini düzenli olarak değiştirmeli."

"Kortizon içeren inhaler spreyler astım tedavisinde önemli rol oynar"

Prof. Dr. Salih Emri, astımın tamamen ortadan kaldırılamayacağını, astıma uygun bir yaşam tarzı oluşturarak ve ilaç tedavisini düzenli uygulayarak belirtilerin kontrol altına alınabileceğini söyledi.

Emri, hangi alerjenlere karşı duyarlı olunduğunun bilinmesinin, bu alerjenlerden kaçınabilmeyi sağlayacağını, bunun için alerji testlerinin yapılması gerektiğini belirtti.

Astımın hafif, orta veya ağır şiddette olmasının tedavi planını değiştirdiğini, bu nedenle hastanın düzenli gittiği bir doktorunun olmasının önem taşıdığını vurgulayan Emri, ilgili hekimin atakların sıklığı ve şiddetine göre gerekli ilaç düzenlemelerini yapacağını söyledi.

Alerjik astım tedavisinde kullanılan çeşitli alerji ilaçları bulunduğunu ifade eden Emri, şunları kaydetti:

"Bunun yanında saman nezlesi varsa uygun şekilde tedavi edilmelidir. Çünkü saman nezlesi astımı kötüleştirebilir. Astım hastalarına ataklar esnasında kullanmaları için bronş genişletici ilaçlar verilebiliyor. Kortizon içeren inhaler spreyler ve ağızdan alınan ilaçlar astım tedavisinde önemli rol oynar.

İlaç tedavisinin yanında alerjenlerden kaçınmak için yaşanılan ortamda gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Hayvan tüyüne alerji varsa evcil hayvanlardan uzak durulmalıdır. Toz alerjisi varsa ev düzenli olarak tozdan arındırılmalı, halılar kaldırılmalı, yatak odasında toz tutan eşya bulundurulmamalıdır. Gıda alerjenlerine dikkat edilmeli ve doğal, sağlıklı gıdalar tercih edilmelidir. Sigara içmekten ve sigara içilen ortamlarda bulunmaktan şiddetle kaçınılmalıdır."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 11:06 Kaynak: AA


Son Dakika

Yer çekimine estetikle karşı koyan fenomen itiraf etti: Deforme oldular Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı 45 kilo veren ünlü şarkıcı, iğne ipliğe döndü! Görenler tanıyamıyor Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı Zıplayarak poz veren Jennifer Lopez, takipçilerini motive etti: Pozitif kalın, birlikte olacağız Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı Sevgilisini Instagram'dan silen Eda Ece, ayrılık haberlerini yalanladı Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada oruç tutmak yasak mı?" sorusuna cevap: Yasak değil ama ayrıcalık tanınmaz Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu Ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'ın nafakası hakkında konuştu: Biz daha ölmedik Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip etmeye başladı Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yeni dönemin adı Kontrollü Sosyal Hayat'tır Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yeni dönemin adı Kontrollü Sosyal Hayat'tır         
17:50
TFF'nin ligleri başlatma kararını eleştiren Rıza Çalımbay: Bu karar kesinlikle Bilim Kurulu'ndan dönmeli TFF'nin ligleri başlatma kararını eleştiren Rıza Çalımbay: Bu karar kesinlikle Bilim Kurulu'ndan dönmeli         
17:47
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahretttin Koca: Türkiye, koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemini tamamladı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahretttin Koca: Türkiye, koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemini tamamladı         
17:39
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
17:28
Futbolu bırakan Hollandalı yıldız Arjen Robben'e Botafogo talip oldu Futbolu bırakan Hollandalı yıldız Arjen Robben'e Botafogo talip oldu         
17:28
Son dakika: Bakan Albayrak: IMF ile swap anlaşması gündemimizde değil Son dakika: Bakan Albayrak: IMF ile swap anlaşması gündemimizde değil         
17:20
ABD'de koronavirüs nedeniyle 6 Mayıs'ta 2 bin 360 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs nedeniyle 6 Mayıs'ta 2 bin 360 kişi hayatını kaybetti         
17:18
Gece yarısı ağıla giren kurt sürüsü, 120 koyunu telef etti Gece yarısı ağıla giren kurt sürüsü, 120 koyunu telef etti         
17:08
Aynadaki görüntüsüyle kavga eden horoz, gülümsetti Aynadaki görüntüsüyle kavga eden horoz, gülümsetti         
17:06
Alman Hükumeti, Bundesliga'da liglerin mayısın ikinci yarısında başlayacağını duyurdu Alman Hükumeti, Bundesliga'da liglerin mayısın ikinci yarısında başlayacağını duyurdu         
16:53
Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek         
16:52
Konyaspor'dan TFF'ye tepki: Başlama kararını teknik heyetler, futbolcular ve sahada ter döken diğer çalışanlar vermeli Konyaspor'dan TFF'ye tepki: Başlama kararını teknik heyetler, futbolcular ve sahada ter döken diğer çalışanlar vermeli         
16:39
Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi         
16:13
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun "mezar" paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın         
16:11
Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi         
16:06
Nihat Özdemir: Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanma kararı yayıncı kuruluşa aittir Nihat Özdemir: Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanma kararı yayıncı kuruluşa aittir         
15:58
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Normalleşme sürecine eskiye dönüş olarak bakılmamalı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Normalleşme sürecine eskiye dönüş olarak bakılmamalı         
15:57
CHP'nin yeni infaz düzenlemesine yaptığı itirazı Anayasa Mahkemesi görüşmeyi kabul etti CHP'nin yeni infaz düzenlemesine yaptığı itirazı Anayasa Mahkemesi görüşmeyi kabul etti         
15:44
Koronavirüsün çıkış noktası Wuhan'da okullar açıldı Koronavirüsün çıkış noktası Wuhan'da okullar açıldı         
15:40
Yurt dışından gelerek 14 gün karantinada tutulan adam, odasını kullandığı öğrencilere burs verecek Yurt dışından gelerek 14 gün karantinada tutulan adam, odasını kullandığı öğrencilere burs verecek         
15:35
Hasta genç kız tek hayalini anlattı: Rahat nefes almak istiyorum Hasta genç kız tek hayalini anlattı: Rahat nefes almak istiyorum         
15:35
Banka önünde meydana gelen sıra kavgasında yumruklar konuştu Banka önünde meydana gelen sıra kavgasında yumruklar konuştu         
15:33
Muğla'ya giriş-çıkış yasağı kalkınca Bodrum'a giren araç sayısı yüzde 25 arttı Muğla'ya giriş-çıkış yasağı kalkınca Bodrum'a giren araç sayısı yüzde 25 arttı         
15:09
Süper Lig'de mevcut sezonun 26 Temmuz'da bitmesi, yeni sezonun da Ağustos ayından sonra başlaması planlanıyor Süper Lig'de mevcut sezonun 26 Temmuz'da bitmesi, yeni sezonun da Ağustos ayından sonra başlaması planlanıyor         
15:02
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, liglerin başlamaması için çağrı yaptı CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, liglerin başlamaması için çağrı yaptı         
15:02
Yeni Zelanda'da belediye meclis üyesi Zoom toplantısına yanlışlıkla iç çamaşırıyla çıktı Yeni Zelanda'da belediye meclis üyesi Zoom toplantısına yanlışlıkla iç çamaşırıyla çıktı         
14:58
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar         
14:55
Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada oruç tutmak yasak mı?" sorusuna cevap: Yasak değil ama ayrıcalık tanınmaz         
14:41
350 yerine 330 gramlık pide satan fırıncı: Bu Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi 350 yerine 330 gramlık pide satan fırıncı: Bu Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi         
14:40
Nihat Özdemir: Tüm maçlar seyircisiz oynanacak Nihat Özdemir: Tüm maçlar seyircisiz oynanacak         
14:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2020 17:59:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alerjik astım hastalarına bahar uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]