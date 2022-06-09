Alerjik hastalığı olanlara 'polen' uyarısı - Son Dakika
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Alerjik hastalığı olanlara 'polen' uyarısı

09.06.2022 10:27

Alerjik hastalığı olanlara 'polen' uyarısı Van'da polen yoğunluğu etkisini artırdı Van'da yaz aylarının başlamasıyla birlikte özellikle kavak ağaçlarından yayılan polenler, nezle ve alerjik hastalıkları olan vatandaşları tehdit ediyor.

Alerjik hastalığı olanlara 'polen' uyarısı

Van'da polen yoğunluğu etkisini artırdı

VAN - Van'da yaz aylarının başlamasıyla birlikte özellikle kavak ağaçlarından yayılan polenler, nezle ve alerjik hastalıkları olan vatandaşları tehdit ediyor.

Van'da kavak ağaçlarının fazla olması nedeniyle kent merkezine adeta polen yağıyor. Kavak ağaçlarından yayılan polenler hayatı olumsuz yönde etkilerken, alerjik hastalığı olan vatandaşlar ise dışarı çıkamıyor. Uzmanlar polenlerin yoğunluğunu artırdığı bu dönemlerde özellikle saman nezlesi 'alerjik rinit', göz nezlesi 'alerjik konjonktivit' ve astımı olan hastaların uzun süre dışarıya çıkmamasını öneriyor.

"Vücuda yapışan polenler, alerjik şikayetlerini artırabilir"

İHA muhabirine konuşan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Dr. Ali Can, bu ayda polenlerin havada yoğun olarak uçuştuğunu anımsattı. Saman ve göz nezlesi olanlar ile astımı olan hastaların bu mevsimde uzun süre dışarıda kalmamaları gerektiğini ifade eden Dr. Can, "Bu hasta grubu uzun süre dışarıda kalmak zorunda kalıyorsa, eve geldikten sonra kıyafetlerini hızlıca çamaşır makinesine atıp yıkamalı ve duş almalıdırlar. Çünkü vücuda yapışan polenler, alerjik şikayetlerini artırabilirler. Hastaların çamaşırlarını dışarıda kurutmamaları gerekiyor. Çamaşırlara yapışan polenler yine şikayetlerini artırabilir. Araç kullanıyorlarsa polen fitrelerini zamanında değiştirmeleri lazımdır" dedi.

"Evlerini sabah havalandırmasınlar"

Ev hanımlarının sabah saatlerinde polen yoğunluğunun daha fazla olmasından dolayı evlerini öğleden sonra ve ya akşam saatlerine doğru havalandırmasını öneren Can, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sabah 06.00 ile 07.00 saatlerinde polen yoğunluğu artmaktadır. Bu yoğunluk çoğu zaman öğleye kadar sürmektedir. Bu durumda sabah havalandırılan eve polen dolmakta ve hastaların şikayetini artırmaktadır. Bunun dışında hastalar; alerji ilaçları, burun spreyleri ve göz damlaları kullanılabilir. Bu durumu haplara göre nispeten daha kalıcı çözdüğümüz aşı tedavileri var. Hastalar hem ilaç hem de aşı tedavisinden fayda görmektedirler."

Alerjik hastalığı olanlara 'polen' uyarısı
Alerjik hastalığı olanlara 'polen' uyarısı
Alerjik hastalığı olanlara 'polen' uyarısı
Alerjik hastalığı olanlara 'polen' uyarısı

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Kaynak: İHA

Van, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alerjik hastalığı olanlara 'polen' uyarısı - Son Dakika

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