Alerjik Hastalıklar Covid19 için risk oluşturuyor! - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Alerjik Hastalıklar Covid19 için risk oluşturuyor! - Son Dakika

Alerjik Hastalıklar Covid19 için risk oluşturuyor!

13 dakika önce

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk Alerjisi ve İmmünoloji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, açıkladı.

Alerjik Hastalıklar Covid19 için risk oluşturuyor!, System.String[]

Yeni koronavirüsün (COVİD-19) alerjisi olanları nasıl etkilediği, henüz çok iyi bilinmemektedir. Ancak bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte, özellikle polenlere karşı alerjik nezle ve göz alerjisi olanların koronavirüs enfeksiyonuna daha kolay yakalanma ihtimali vardır. Bunun nedeni de; polen alerjisi olanlarda özellikle polenlerin ortaya çıktığı bu günlerde, sık sık elini burun ve gözüne götürmesi ve hapşırmasıdır.

Koronavirüsün alerji hastalıklarının üzerindeki etkisi nasıldır?

Cep telefonu, kapı kolu, merdiven korkuluğu gibi birçok yerde olabilen koronavirüse temas eden alerjik biri; elini daha sık gözüne ve burnuna götürecektir. Bunun sonucu olarak da; koronavirüs hastalığına yakalanma riski daha fazla olacaktır. Aynı zamanda koronavirüs taşıyan birisi de, sık hapşırma ve fazla burun akıntısı olması nedeniyle de etrafa daha fazla virüs bulaştıracaktır. Sonuç olarak koronavirüs; alerjisi olanlara daha kolay bulaşabilir ve alerjisi olan hastalar etrafına da daha fazla bulaştırabilir. Bu nedenle de; polenlere karşı alerjik nezlesi olanların dış ortamda bulunmaması, ellerin daha sık yıkaması ve maske takması, mümkünse burun ve gözünü elinin dış kısmı ile silmesi çok faydalı olacaktır.

Alerjik hastalıklar koronavirüs için risk oluşturur mu?

Çin'de bildirilen vakalarda, yeni koronavirüs nedeniyle yatan hastalarda; astım, alerjik nezle ve besin alerjisi gibi alerjik hastalıkların olmadığı bildirilmiştir. Çok az bir sayıda ilaç alerjisi ve ürtiker rahatsızlığı olan hastalar olduğu bildirilmiştir.

Alerjisi olan hastalar koronavirüse karşı daha dirençli midir?

Alerjisi olanların bağışıklığının daha güçlü olduğu ve koronavirüsünden koruduğu bilgisi maalesef doğru değildir. Alerjisi olanların mikroplara karşı değil, alerjenlere karşı bağışıklık sistemi daha fazla çalışmaktadır. Bu nedenle de; koronavirüsten korunmada herhangi bir etkisi yoktur.

Koronavirüs hastalığı belirtileri ile alerji belirtileri birbirinden nasıl ayrılır?

Koronavirüs hastalığında; öksürük, nefes darlığı, ateş ve boğaz ağrısı ön plandayken alerjik nezlede; sık sık hapşırma, gözlerde sulanma, burun akıntısı ön planda olup genelde ateş söz konusu değildir. Ateş, baş ağrısı ve kas ağrısı alerjik hastalıkların ayrımında bize yardımcı olan belirtilerdir.

Alerjisi olanların antihistaminik kullanması bağışıklığı zayıflatır mı?

Zayıflatmaz. Tam tersine faydalı olabilir. Özelikle polen alerjisi olanlarda; burun kaşınması, nezle ve hapşırma virüsün daha kolay yayılmasına neden olabilir. Bu nedenle; alerjik nezle belirtileriniz varsa mutlaka doktorunuza danışarak antihistaminik kullanmanız faydalı olacaktır. Burnunuzu silerken tek kullanımlık mendil kullanın. Toplu taşıma kullanırken maske kullanın, sık sık elinizi sabunlayın.

Kortizonlu burun spreyleri koronavirüs için riskli midir?

Riskli değildir. Tam tersini kortizonlu burun spreyleri alerjik nezlesi olanların burun mukozasını düzelteceği için direnci artıracaktır. Bundan dolayı doktorunuz kortizonlu burun spreyi önermişse, devam etmenizde fayda olacaktır.

Alerjisi olanlar ateş düşürücü olarak ne kullanmalıdır?

"İbuprofen" ile ilgili koronavirüs için risk oluşturduğuna yönelik bilgiler olduğu için "parasetamol" içeren ateş düşürücülerin kullanılması daha faydalı olacaktır.

Alerjisi olanlar koronavirüs için bağışıklığı güçlendirmek için ne kullanmalıdır?

Bol bol sıvı ve taze meyve suyu tüketin. Mümkün olduğu kadar az da olsa kırmızı et tüketin. Vitamin ve mineral takviyesi, bağışıklık sistemini kuvvetlendiren beta glukan, omega 3 balık yağı alabilirsiniz. Ayrıca her gün, evde en az 20-30 dakika egzersiz yapın ve düzenli uyuyun. Güzel müzikler dinleyin ve hijyene önem verin. Moralinizi yüksek tutun. Bu uygulamalar koronavirüsten korumada faydalı olacaktır.

Alerji aşısı koronavirüse yakalanma riskini artırır mı?

Alerji aşı tedavisi için kliniğe giderken maske takın. Toplu taşıma kullanmamaya çalışın. Toplu taşıma kullanacaksanız, maske takmanız faydalı olacaktır. Kliniğe geldikten sonra elinizi sabun ve su ile yıkayın. Aşı yapıldıktan sonra diğer hastalar ile temas etmeyin.

Koronavirüsünden korunmak için immünoterapi tedavisini ertelemek gerekir mi?

Alerji aşısı yeni başlanacaksa, aşınızı 1-2 ay erteleyebilirsiniz. Eğer aşınız haftada bir yapılıyorsa, aşınızı aksatmayın. Alerji aşı tedavisi için kliniğe giderken maske takın. Toplu taşıma kullanmamaya çalışın. Toplu taşıma kullanacaksanız maske takmanız faydalı olacaktır. Kliniğe geldikten sonra elinizi sabunlu su ile yıkayınız. Aşı yapıldıktan sonra diğer hastalar ile temas etmeyin. Unutmayın aşı uygulamanız haftada bir yapılırken, aşınız bir hafta ertelenebilir. Ancak 2 haftadan fazla ara verilirse ilk dozdan başlamak gerekecektir. Ayda bir yapılıyorsa 3 hafta ertelenebilir. Daha uzun ertelenirse aşınıza yeniden başlama riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz.

Toparlamak gerekirse;

• Alerjik hastalıklar koronavirüs riskini arttırmaz.

• Alerjik nezle ve göz alerjisi olanlar burun kaşınması ve göz kaşınmasında ellerinin dış yüzeylerini kullanmalıdırlar.

• Hapşırma sırasında tek kullanımlık mendil kullanılmalı yoksa kollarının iç yüzeyini kullanmaları faydalı olacaktır.

• Alerjik nezlesi olanların polen alerjisi varsa burun kaşınması ve hapşırmayı engellemek için doktorunuza danışarak antihistaminik ve burun spreyi kullanabilirsiniz.

• Alerjik nezle nedeniyle kortizonlu burun spreyi kullanıyorsanız doktorunuza danışmadan kesmeyin.

• Bağışıklığınızı yüksek tutmak için beslenmenize, vitamin desteğine, düzenli uykuya ve egzersiz yapmaya dikkat edin.

Koronavirüs, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 10:11 Kaynak: Bültenler

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam
Medipol Başakşehir, Sekou Tidjany Bangoura ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 2-3 haftaya dikkat çekti: Kritik eşiğe gelirsek başarırız Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul koronavirüs yoğunluk haritasını değerlendirdi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul koronavirüs yoğunluk haritasını değerlendirdi         
10:10
Beşiktaş, yarışmada çıkan soruyla ezeli rakiplerine göndermede bulundu Beşiktaş, yarışmada çıkan soruyla ezeli rakiplerine göndermede bulundu         
10:02
Şehirler arası yolculuk yasaklandı, 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu Şehirler arası yolculuk yasaklandı, 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu         
09:44
3 arkadaşını öldürüp 3 arkadaşını öldürüp "Namus meselesi" dedi, halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı         
09:43
Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız         
09:43
Mustafa Kaplan: Ali Koç'tan dolaylı olarak teklif aldım Mustafa Kaplan: Ali Koç'tan dolaylı olarak teklif aldım         
09:41
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil         
09:35
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 2-3 haftaya dikkat çekti: Kritik eşiğe gelirsek başarırız Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 2-3 haftaya dikkat çekti: Kritik eşiğe gelirsek başarırız         
09:32
Quarantine Pillow Challenge akımına uyan Şeyma Subaşı, pembe yastıkla yarı çıplak poz verdi Quarantine Pillow Challenge akımına uyan Şeyma Subaşı, pembe yastıkla yarı çıplak poz verdi         
09:31
Polis, kendine hakaret eden yarbay hakkında suç duyurusunda bulundu Polis, kendine hakaret eden yarbay hakkında suç duyurusunda bulundu         
09:26
Medipol Başakşehir, Sekou Tidjany Bangoura ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Medipol Başakşehir, Sekou Tidjany Bangoura ile 2 yıllık sözleşme imzaladı         
09:23
20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam 20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam         
09:19
Son dakika: PKK, Diyarbakır'da odun toplamaya giden köylülere saldırdı: 5 vatandaşımız şehit düştü Son dakika: PKK, Diyarbakır'da odun toplamaya giden köylülere saldırdı: 5 vatandaşımız şehit düştü         
09:11
IFAB, elle oynama kuralını değiştirdi IFAB, elle oynama kuralını değiştirdi         
09:07
Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı açıkladı Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı açıkladı         
08:48
Survivor'da bir ilk gerçekleşti! İki kadın yarışmacı sms oylamasında en fazla oyu aldı Survivor'da bir ilk gerçekleşti! İki kadın yarışmacı sms oylamasında en fazla oyu aldı         
08:44
Koronavirüs salgınının geçici olarak durdurduğu savaş ve çatışmalar Koronavirüs salgınının geçici olarak durdurduğu savaş ve çatışmalar         
08:35
Koronavirüs salgını, neden erkekleri daha fazla öldürüyor? Cevap basit: Kadınların bağışıklık sistemi daha güçlü Koronavirüs salgını, neden erkekleri daha fazla öldürüyor? Cevap basit: Kadınların bağışıklık sistemi daha güçlü         
08:35
Türk Prof. Dr. Dereköy, koronavirüsün domuzdan bulaştığını iddia etti Türk Prof. Dr. Dereköy, koronavirüsün domuzdan bulaştığını iddia etti         
08:31
Samsunlu aile, dışarı çıkamayan çocukları için terasa 'Evde Kal Türkiye' parkuru kurdu Samsunlu aile, dışarı çıkamayan çocukları için terasa 'Evde Kal Türkiye' parkuru kurdu         
08:31
"Gencim, kronik rahatsızlığım yok" demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında         
08:27
Korona hastasının uyanır uyanmaz yazdığı not, doktorları ağlattı Korona hastasının uyanır uyanmaz yazdığı not, doktorları ağlattı         
08:21
Dünya koronavirüsle boğuşurken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü Dünya koronavirüsle boğuşurken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü         
07:16
Trump, ABD'nin DSÖ'ye sağladığı fonları askıya alacaklarını duyurdu Trump, ABD'nin DSÖ'ye sağladığı fonları askıya alacaklarını duyurdu         
01:30
MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuç: Sadece iki parti barajı geçebiliyor MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuç: Sadece iki parti barajı geçebiliyor         
01:00
Ece Erken, kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Bana da bu ay kira gelmedi Ece Erken, kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Bana da bu ay kira gelmedi         
00:44
La Casa de Papel'in Helsinki'si 'İstanbul' dedi, sosyal medyada gündem oldu La Casa de Papel'in Helsinki'si 'İstanbul' dedi, sosyal medyada gündem oldu         
00:36
Selimiye Camisi'nde düzenlenen Beraat Kandili programı sosyal medyadan canlı yayınlandı Selimiye Camisi'nde düzenlenen Beraat Kandili programı sosyal medyadan canlı yayınlandı         
00:15
Ronaldinho hapishaneden çıktı! Cezası ev hapsine çevrildi Ronaldinho hapishaneden çıktı! Cezası ev hapsine çevrildi         
23:52
Salgında Türkiye'nin genç nüfusa sahip olması bir avantaj mı? Uzman isimler yanıt verdi Salgında Türkiye'nin genç nüfusa sahip olması bir avantaj mı? Uzman isimler yanıt verdi         
23:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2020 10:25:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alerjik Hastalıklar Covid19 için risk oluşturuyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]