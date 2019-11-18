Son Dakika Haberleri: "Alerjinin sebebi eviniz olabilir"
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"Alerjinin sebebi eviniz olabilir"

6 saat önce

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Görkem Astarcıoğlu, alerjik çocukların yaşadığı evler için temizlik ve ev düzeninin tedavinin bir parçası olduğunu söyledi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Görkem Astarcıoğlu, alerjik çocukların yaşadığı evler için temizlik ve ev düzeninin tedavinin bir parçası olduğunu söyledi.

Alerjinin sebebinin evlerin yeteri kadar temizlenmemesi olabilir. Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Astarcıoğlu, "Ev tozu akarları ev ortamında özellikle tüylü, yünlü, kalın kumaş, halı, dokuma ve yataklarda yaşayan, mikroskopla görülen canlılardır. Sıcak ve nemli ortamları sever ve buralarda hızla çoğalırlar. Çocuğunuzda özellikle ev ortamında artan burunda kaşıntı, akıntı, tıkanıklık, hapşırma, gözlerde kızarıklık, kaşınma ve sulanma varsa sebebi ev tozu akarları olabilir. Teşhisin konması için öncelikle bir çocuk doktoruna görünmek ve sonrasında yapılan muayene ve testlerle alerji olup olmadığının anlaşılması gerekir" dedi.

ÇOCUK SAĞLIĞI İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Dr. Astarcıoğlu "Ev tozu akarları alerjik çocuklarda belirtilerini, astımlı çocuklarda atakları tetikleyebilir. Alerjik çocuklar için ev temizliği ve eşya seçimini tedavinin bir parçası olarak görürüz" diyerek çocuğu rahatlatmak için evde alınabilecek önlemler hakkında şunu söyledi:

"Alerjik çocuk için tedbir almaya odasından başlamalıyız. Yatağında yün, kaz tüyü, kuş tüyü yorgan yastık bulunmamalıdır. Kullanacağınız yatak tekstil ürünleri anti alerjik olmalıdır,

Çocuğun odasında toz tutabilecek kitap, oyuncak, giysiler kapalı dolaplarda saklanmalıdır,

Odada duvardan duvara halı yerine kolay kaldırılacak, mümkünse ince ve toz tutmayan kilimler tercih edilmelidir,

Kalın perdeler yerine ince tül perde ye da stor perdeler kullanılmalıdır,

Evcil hayvan varsa çocuğun odasına girmesine izin verilmemelidir,

Çocuğun odası nemli bir bezle silinmelidir,

Elektrik süpürgeleri ev tozu akarı alerjenlerini uzaklaştırabilir ama yaşayan akarları ortadan kaldıramaz,

Normal süpürge ile yapılan temizliklerde elektrikli süpürgeler çektikleri tozun bir kısmını ortama geri vererek alerjik çocukların şikayetlerinin artmasına yol açar. Emiş gücü yüksek, Hepa filtresi olan ve derin temizlik yapan bir temizlik robotu ile temizlik yapmak akarları ve dışkılarının da suya çekmek doğru olacaktır."

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:35 Kaynak: İHA
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