- Alerjisi olduğu ilacın verilmesi nedeniyle hastanede hayatını kaybeden kadın, son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de karın ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede alerjisi olduğu ilacın kendisine verilmesi nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilen 3 çocuk annesi Sevim Ermiş son yolculuğuna uğurlandı.

Olay dün Küçükçekmece'de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hasta cumartesi günü karın bölgesindeki sancı nedeniyle hastanenin acil servisine başvuran 3 çocuk annesi Sevim Ermiş doktorların yaptığı kontroller sonrasında gaz sıkışması teşhisi konulup iğne vurulduktan sonra evine gönderildi. Ancak yapılan iğneye rağmen sancılar geçmeyince Erdal Ermiş eşini tekrar aynı hastanenin acil servisine götürdü. Acil serviste yapılan muayenenin ardından kadın önce Genel Cerrahi servisine, ardından da dahiliye ve Kadın Doğum servislerine sevk etti.

Bir süre teşhis konulamayan Ermiş'e pazartesi günü öğlen saatlerinde enfeksiyon teşhisi konularak yatış yapıldı. İddiaya göre bu sırada aile üyeleri ve Sevim Ermiş alerjisi olduğu ilacı doktorlara bildirdi. Yatışı yapılan Ermiş'e iddiaya göre önce serum bağlandı daha sonra da alerjisi olduğu ilaç serumun içerisine enjekte edildi. İlacın enjekte edilmesinden kısa süre sonra fenalaşan kadın, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Sevim Ermiş için Küçükçekmece Akşemsettin Camii'nde öğle namazı ardından cenaze töreni düzenlendi. Törende Sevim Ermiş'in ailesi ve sevenleri gözyaşı döktü.

Eşim göz göre göre hayatını kaybetti

Eşini yürüyerek hastaneye götürdüğünü ve ilaç konusunda uyarmalarına rağmen yanlış ilaç verilmesi nedeniyle hayatını kaybettiğini iddia eden Erdal Ermiş "Cumartesi günü eşim sancılandı biz de aynı gün Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi aciline götürdük film çekildi yoğun bir gaz sıkışmasının olduğu söylendi bize ve iğne yaparak gönderdiler. Tekrar sancısı geçmeyince aynı hastaneye gittik. Acilde film çektiler orada ki doktorlar anlamayınca Genel Cerrah doktoruna gönderdiler. Ardından dahiliyeye sevk olduk. O da 'benimle bir ilgisi yok Kadın Doğum Doktoru görmeli' dedi. Kadın Doğum doktoru 'enfeksiyon var' diyerek acil yatış yapıldı. Eşim ayakta gitti öğlende yemeğini yedirdim konuştuk bir şeyi yoktu. Geldi serum taktılar serumun içerisine iğne vurdular. Kadın Doğum Doktoruna eşim söylediği hatta telefonda resimlerini gösterdiği halde o ilacı vurdular. Vurur vurmaz zaten nefes alamadı gitti. Bile bile oldu bu. Sağlam götürdüm cenazesini aldım ben karımın. Sadece stajyer doktorlar vardı uzman doktor yoktu. Nasıl müdahale ettiler ben anlamadım. Olay olduktan sonra güvenliği kapıya yığdılar bir şey olduğu belliydi zaten. Elimizde başka ilaç yoktu onu vurduk demişler. Uyardığımız halde yanlış ilaç kullanıldı" diye konuştu.

Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacak sonuçları bekliyoruz

İlaca alerjisi olduğunu acilde ki bütün doktorlara söylemelerine rağmen bu olayın yaşandığını belirten Erdal Ermiş'in ortağı Mustafa Balta ise "Biz antibiyotik verilmesi alerjisi var diye uyarıda bulunduk. 'Tamam' dediler serum bağladılar onun içerisine de antibiyotik koymuşlar. Bir asistan bana bunu 'antibiyotik verdiler kalp krizi geçiriyor şuan müdahale ediliyor ama durumunuz zor' dedi. Müdahale etmeye çalıştılar kalp krizi geçirmişti. Biz bundan şikayetçiyiz. Adli Tıp Kurumuna da gitti cenaze. Doktor zaten açıklama yaptı 'ben antibiyotik verdim başka ilacımız yoktu' diye. İlaç yok diye kadını mı öldüreceksin. Hastaneden aldığımız raporda da antibiyotik verildiği yazıyor. Şimdi Adli Tıp Kurumu sonuçlarını bekliyoruz. Kadın kendisi de göstermiş telefonundan 'doktor bey benim bu ilaçlara alerjim var' diye. Daha önce geçirdiği ameliyatta da bu ilacı vermişler biz kendisini zor hastaneye yetiştirmiştik. Biz bu durumu biliyorduk alerjiyi söylediğimiz halde ilaç verilince maalesef kurtaramadık" dedi.

Camide taziyeleri kabul eden Erdal Ermiş ve çocuklarının güçlükle ayakta durduğu görülürken, talihsiz kadının cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Kayabaşı Mezarlığında toprağa verildi.