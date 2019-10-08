Son Dakika Haberleri: ALES adaylarına "geç başvuru günü" hatırlatması
Son Dakika Güncel ALES adaylarına 'geç başvuru günü' hatırlatması

ALES adaylarına "geç başvuru günü" hatırlatması

37 dakika önce

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) için geç başvuruların bugün saat 23.59'a kadar alınacağı bildirildi.

ALES adaylarına

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) için geç başvuruların bugün saat 23.59'a kadar alınacağı bildirildi.

ÖSYM'nin Twitter hesabından 2019-ALES/3 geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı.

Adayların, sınav için geç başvurularını, internet aracılığıyla bugün saat 23.59'a kadar yapabileceği belirtildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:17 Kaynak: AA
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