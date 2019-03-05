Son Dakika Haberleri: ALES başvuruları başladı

ALES başvuruları başladı

1 saat önce

ÖSYM tarafından 5 Mayıs'ta düzenlenecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları başladı.

ALES başvuruları başladı, System.String[]
ÖSYM tarafından 5 Mayıs'ta düzenlenecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları başladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:30 

5 Mayıs, Ales, Ekonomi
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