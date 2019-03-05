ALES başvuruları başladı
1 saat önce
ÖSYM tarafından 5 Mayıs'ta düzenlenecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları başladı.
ÖSYM tarafından 5 Mayıs
'ta düzenlenecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:30
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