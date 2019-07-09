Son Dakika Haberleri: ALES başvuruları başladı
Son Dakika Ekonomi Haber

ALES başvuruları başladı

41 dakika önce

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına başvurular 17 Temmuz'a kadar yapılabilecek.

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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına başvurular 17 Temmuz'a kadar yapılabilecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:47 
Ales, Ekonomi
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