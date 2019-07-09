ALES başvuruları başladı
41 dakika önce
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına başvurular 17 Temmuz'a kadar yapılabilecek.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına başvurular 17 Temmuz'a kadar yapılabilecek.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:47
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