Son Dakika Haberleri: ALES başvuruları başladı
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ALES başvuruları başladı

46 dakika önce

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 17 Kasım'da uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) başvuruları başladı.

ALES başvuruları başladı, System.String[]

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 17 Kasım'da uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019-ALES/3 başvuruları 17-25 Eylül tarihlerinde alınacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Sınava ilişkin 2019-ALES kılavuzuna ÖSYM'nin internet adresinden ulaşılabilecek.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:08 Kaynak: AA
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