ALES başvuruları başladı - Son Dakika

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) başvurular bugünden itibaren 23 Mart'a kadar yapılabilecek.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ALES'e başvurular, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden gerçekleştirilebilecek.

Adaylar, 3 Mayıs'ta uygulanacak sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, 2020-ALES kılavuzundan ulaşabilecek. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.