ALES başvuruları bugün sona erecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel ALES başvuruları bugün sona erecek - Son Dakika

ALES başvuruları bugün sona erecek

6 saat önce

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) başvuru süresi bugün sona erecek.

ALES başvuruları bugün sona erecek, System.String[]

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) başvuru süresi bugün sona erecek.

ÖSYM'nin internet sitesinden yer alan duyuruya göre ALES'e başvurular, elektronik ortamda başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden gerçekleştirilebilecek.

Başvurular, bugün saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 10 Mayıs'a ertelenen sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2020-ALES kılavuzundan ulaşabilecek.

Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:50 Kaynak: AA

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