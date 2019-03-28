Son Dakika Haberleri: Ales Geç Başvuruları İçin "Son Gün" Hatırlatması

Ales Geç Başvuruları İçin "Son Gün" Hatırlatması

57 dakika önce

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) için geç başvuruların bugün saat 23.59'da sona ereceği bildirildi.

Ales Geç Başvuruları İçin
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) için geç başvuruların bugün saat 23.59'da sona ereceği bildirildi.

ÖSYM'nin Twitter hesabından 2019-ALES/1 geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı.

Duyuruda, adayların, 2019-ALES/1 için geç başvurularını, internet aracılığıyla bugün saat 23.59'a kadar yapabileceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:10 Kaynak: AA

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