Son Dakika Haberleri: ALES giriş belgeleri açıklandı
Son Dakika Güncel ALES giriş belgeleri açıklandı

ALES giriş belgeleri açıklandı

6 saat önce

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 17 Kasım'da düzenlenecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2019-ALES/3) giriş belgeleri açıklandı.

ALES giriş belgeleri açıklandı, System.String[]

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 17 Kasım'da düzenlenecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2019-ALES/3) giriş belgeleri açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 17 Kasım'da uygulanacak ALES/3 adaylarının, sınava girecekleri bina, salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecek.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Diyarbakır'da kırmızı listede yer alan 2 terörist öldürüldü
Mevlid Kandili'nin önemi ve yapılacak ibadetler Son dakika: Pentagon: Suriye'deki petrol geliri ABD'ye değil YPG'ye gidiyor Taksici'den turiste şantaj: 150 lira vermezsen telefonunu havalimanına geri götürürüm

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 21:08:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ALES giriş belgeleri açıklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]