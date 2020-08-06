ALES giriş belgeleri erişime açıldı - Son Dakika

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 16 Ağustos'ta uygulanacak 2020-ALES/1 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

ÖSYM tarafından 16 Ağustos'ta yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) belgeleri erişime açıldı.

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 02:43

Kaynak: AA

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