ALES giriş belgeleri erişime açıldı - Son Dakika
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ALES giriş belgeleri erişime açıldı

07.04.2022 14:35
ALES giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 17 Nisan'da yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1) giriş belgeleri erişime açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 17 Nisan'da yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1) giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 17 Nisan'da uygulanacak 2022-ALES/1 adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 7 Nisan'da saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

Öte yandan, 2022-ALES/1 sınavı için adayların Kıbrıs/Lefkoşa dahil saat 10.00'dan sonra, sınav yerel saate göre yapılacağından Kırgızistan/Bişkek için ise saat 13.00'ten sonra sınav binalarına alınmayacakları uyarısında bulunuldu.

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Kaynak: AA

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