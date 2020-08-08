ALES'in en iyileri Yeditepe Üniversitesi'nde - Son Dakika

ALES'in en iyileri Yeditepe Üniversitesi'nde

Yeditepe Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2020 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu'nda, "Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nda (ALES) İlk Yüzde 10'luk Dilime Giren Program Sayılarına yönelik değerlendirmede birinci oldu.

ALES'in en iyileri Yeditepe Üniversitesi'nde, System.String[]

Yeditepe Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2020 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu'nda, "Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nda (ALES) İlk Yüzde 10'luk Dilime Giren Program Sayılarına yönelik değerlendirmede birinci oldu.

Yeditepe Üniversitesi açıklamasına göre, YÖK, 2020 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu'nu açıklandı. YÖK, raporlarında 77'si vakıf olmak üzere toplam 206 üniversiteyi 60'dan fazla kategoride değerlendirdi.

Rapora göre, çok sayıda değerlendirmede ön sıralarda yer alan Yeditepe Üniversitesi, tüm üniversiteler arasında ALES'te İlk Yüzde 10'luk Dilime Giren Program Sayılarına Yönelik Değerlendirmede 22 programıyla birinci sırada yer aldı.

Akredite lisans programı sayısında tüm üniversiteler arasında dördüncü

Tüm üniversiteler için yapılan değerlendirmede Yeditepe Üniversitesi, En Yüksek Akredite Lisans Programı Sayılarına Yönelik Değerlendirme'de 17 programıyla dördüncü oldu. Yeditepe Üniversitesi'nin yayın alımı harcaması da dikkat çekti. Raporda, Yayın Alımı Harcamasının Bütçeye Oranının En Yüksek Olduğu Üniversitelere Yönelik Değerlendirme'de üniversite yüzde 2,56 ile üçüncü sırada bulundu. Üniversite ayrıca 121 Faaliyet ile Kariyer Merkezleri Tarafından Gerçekleştirilen Faaliyet Sayıları değerlendirmesinde de üçüncü sıraya yerleşti.

Kapalı alan büyüklüğünde ikinci sırada

Yeditepe Üniversitesi, vakıf üniversiteleri raporunda da yine, birçok değerlendirmede ön sıralarda yerini aldı. 347 bin 910 metre kare kapalı alanı ile Kapalı Alan Büyüklüğüne Göre yapılan değerlendirmede ikinci sırada bulunan Yeditepe Üniversitesi, Kütüphanede Yer Alan Basılı Kitap Sayısına göre 231 bin 309 kitap sayısıyla dördüncü oldu.

Araştırma bütçelerinde ön sıralarda

Yeditepe Üniversitesi araştırmaya ayırdığı bütçeye göre de vakıf üniversiteleri arasında fark yarattı. Toplam Araştırma Proje Bütçelerine Göre Vakıf Üniversiteleri sıralamasında altıncı sırada yer alan Yeditepe Üniversitesi, Öz Kaynaklı Araştırma Proje Bütçelerine Göre Vakıf Üniversiteleri değerlendirmesinde dördüncü, TÜBİTAK-ARDEB Proje Bütçelerine Göre Vakıf Yükseköğretim Kurumları değerlendirmesinde ise yedinci sırada yer aldı.

Mezunların KPSS başarısı

Yeditepe Üniversitesi mezunları KPSS'deki başarılarıyla da öne çıkıyor. Vakıf Üniversiteleri arasında toplam başarıya göre değerlendirildiğinde 2019 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi Sonuçlarına göre İngilizce Öğretmenliği mezunları ile Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği mezunları birinci, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik mezunları üçüncü oldu.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 09:13

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ALES'in en iyileri Yeditepe Üniversitesi'nde - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'a elenen Juventus, teknik direktör Maurizio Sarri'yi kovdu Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı Kılıçdaroğlu, isim vermeden Muharrem İnce'ye yüklendi: Bireysel çıkarlar bu sistemin dışındadır Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan panikledi: Türk savaş gemilerinde bir hareketlenme var Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada Umut Evirgen ile fotoğraf paylaşarak aşkını ilan eden Melisa Şenolsun, paylaşımını yayından kaldırdı Omar Elabdellaoui, Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu: Reddedemeyeceğim bir teklif aldım Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı Çukur'un sinema filminin çekimleri 3 gerekçeden dolayı ertelendi Fraport TAV Antalyaspor, milli futbolcu Nuri Şahin ile temasa geçti Eski nişanlı, ev basıp kurşun yağdırdı! Ağabey ise olay yerine giderken 2 kişiyi öldürdü Hasan Ali Kaldırım, 8 yıldır formasını giydiği Fenerbahçe'den ayrıldı Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3 yıllığına anlaştı TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü
Anonsu duyan polis koşarak geldi, denize açılıp gençleri kurtardı Anonsu duyan polis koşarak geldi, denize açılıp gençleri kurtardı         
12:08
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır         
12:02
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş         
11:56
Her şeyden bihaber poz veriyorlardı! Beyrut'taki patlamaya en mutlu anlarında yakalandılar Her şeyden bihaber poz veriyorlardı! Beyrut'taki patlamaya en mutlu anlarında yakalandılar         
11:38
Bomba iddia: Tülin Şahin'in Pedro de Noronha ile resmi nikahı yok Bomba iddia: Tülin Şahin'in Pedro de Noronha ile resmi nikahı yok         
11:32
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı         
10:53
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı 'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı         
10:45
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz         
10:33
Elçin Sangu'nun başrolde olduğu İyi Günde Kötü Günde dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı Elçin Sangu'nun başrolde olduğu İyi Günde Kötü Günde dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı         
09:57
Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı         
09:54
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı         
09:51
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı         
09:25
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı         
08:51
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt         
08:01
MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna giren 5. yarışmacısı da açıklandı MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna giren 5. yarışmacısı da açıklandı         
07:22
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı         
04:57
Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı yöneticiye attığı derbi mesajı ortalığı karıştıracak Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı yöneticiye attığı derbi mesajı ortalığı karıştıracak         
23:02
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi         
22:50
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı         
21:02
Son Dakika: Türkiye'de 7 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1185 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1185 yeni vaka tespit edildi         
20:28
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor         
19:05
"Erkekliğime küfür etti" dediği kadını silahla öldüren şahıs, polisi arayıp kendisini ihbar etti         
18:53
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı         
17:56
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı         
17:28
Vatandaşlara soruldu: Okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz? Vatandaşlara soruldu: Okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz?         
17:24
Lübnan Cumhurbaşkanı: Patlamaya füze veya bomba neden olmuş olabilir Lübnan Cumhurbaşkanı: Patlamaya füze veya bomba neden olmuş olabilir         
17:08
Hadise, Kaan Yıldırım'ın köpeği için Instagram hesabı açtı Hadise, Kaan Yıldırım'ın köpeği için Instagram hesabı açtı         
16:41
Somalili öğrenci 1 kilo 130 gram domates yetiştirerek Türkiye rekoru kırdı Somalili öğrenci 1 kilo 130 gram domates yetiştirerek Türkiye rekoru kırdı         
15:55
Attığınız mesajlara dikkat edin! Yargıtay Attığınız mesajlara dikkat edin! Yargıtay "Seni ve kalbini nasıl kazanabilirim" mesajını taciz saydı         
15:46
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı         
15:03
Sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı! Kuyu alev aldı Sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı! Kuyu alev aldı         
14:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2020 16:01:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ALES'in en iyileri Yeditepe Üniversitesi'nde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei