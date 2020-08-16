ALES Kovid-19 tedbirleriyle başladı - Son Dakika

ALES Kovid-19 tedbirleriyle başladı

Yozgat'ta, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) başladı.

Yozgat'ta, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) başladı. Sınav merkezleri önünde toplanan adaylar, kapıların açılmasıyla birlikte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına göre kimlik kontrolleri ve üst araması yapıldıktan sonra içeri alındı. Girişte ellerini dezenfekte eden adaylara, maske ve ıslak mendil verildi. Bazı adayların son saniyelerde sınava yetiştiği görüldü.

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 11:53

Kaynak: AA

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