ALES soruları erişime açıldı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca dün düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:58 Kaynak: AA
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca dün düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES/3 temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'una siteden erişim sağlanabilecek.
Sınava başvuran adaylar ise temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler.
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