ALES yapıldı
6 saat önce
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 01:02 Kaynak: AA
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) tamamlandı.
Türkiye'de ve yurt dışında lisansüstü eğitim almak isteyen adayların katıldığı sınav, 81 ildeki 88 sınav merkezinde yapıldı.
Adaylara, saat 10.15'te başlayan sınavda, 50 sayısal, 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru soruldu ve 150 dakika süre verildi.
ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 12 Aralık'ta açıklanacak.
Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter, hayatını kaybetti Meteoroloji'den hava durumu açıklaması: Ülke genelinde yağış beklenmiyor Pendik'te pompalı tüfekle 3 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gazeteci Ayşe Arman'ı arabasının kapısını açarak karşıladı