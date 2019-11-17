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ALES yapıldı

6 saat önce

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) tamamlandı.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) tamamlandı.

Türkiye'de ve yurt dışında lisansüstü eğitim almak isteyen adayların katıldığı sınav, 81 ildeki 88 sınav merkezinde yapıldı.

Adaylara, saat 10.15'te başlayan sınavda, 50 sayısal, 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru soruldu ve 150 dakika süre verildi.

ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 12 Aralık'ta açıklanacak.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 01:02 Kaynak: AA
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