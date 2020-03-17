Son Dakika › Magazin › Alessandra Ambrosio, Türkiye ziyaretini iptal etti - Son Dakika Magazin
Alessandra Ambrosio, Türkiye ziyaretini iptal etti
6 saat önce
Brezilyalı manken, Dosso Dossi Fashion Show için İstanbul'a gelecek, bugün İstanbul Kongre Merkezi'nde Göbeklitepe konseptiyle düzenlenecek defilede podyuma çıkacaktı.
Brezilyalı manken, Dosso Dossi Fashion Show için İstanbul'a gelecek, bugün İstanbul Kongre Merkezi'nde Göbeklitepe konseptiyle düzenlenecek defilede podyuma çıkacaktı. Alessandra Ambrosio, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle gelmekten vazgeçti. Dosso Dossi Fashion Show yetkilileri de yaptıkları açıklamada şovu iptal kararı aldıklarını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:53
Son Dakika İstanbul meydanlarındaki sessizlik havadan fotoğraflandı İstanbul Barosu, her gün güncel olarak şehirdeki adliyelerde koronavirüs nedeniyle ertelenen duruşmaları yayınlıyor Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı Karantina yurduna gelecek olanlara bir öğrenci kolonya ve not bıraktı