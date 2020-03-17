Alessandra Ambrosio, Türkiye ziyaretini iptal etti - Son Dakika
Son Dakika Magazin Alessandra Ambrosio, Türkiye ziyaretini iptal etti - Son Dakika Magazin

Alessandra Ambrosio, Türkiye ziyaretini iptal etti

6 saat önce

Brezilyalı manken, Dosso Dossi Fashion Show için İstanbul'a gelecek, bugün İstanbul Kongre Merkezi'nde Göbeklitepe konseptiyle düzenlenecek defilede podyuma çıkacaktı.

Alessandra Ambrosio, Türkiye ziyaretini iptal etti, System.String[]

Brezilyalı manken, Dosso Dossi Fashion Show için İstanbul'a gelecek, bugün İstanbul Kongre Merkezi'nde Göbeklitepe konseptiyle düzenlenecek defilede podyuma çıkacaktı. Alessandra Ambrosio, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle gelmekten vazgeçti. Dosso Dossi Fashion Show yetkilileri de yaptıkları açıklamada şovu iptal kararı aldıklarını duyurdu.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:53 
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