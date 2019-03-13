Son Dakika Haberleri: Alet Bakanı Gül: "İkinci Uygulamamız da Yurt Dışında Noterlik İşlemlerimiz ile İlgili"

Alet Bakanı Gül: "İkinci Uygulamamız da Yurt Dışında Noterlik İşlemlerimiz ile İlgili"

16 dakika önce

- Nöbetçi Noterlik Tanıtım Toplantısı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül "Nöbetçi Noterlik Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

- Nöbetçi Noterlik Tanıtım Toplantısı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül "Nöbetçi Noterlik Tanıtım Toplantısı"na katıldı.(3)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:01 Kaynak: AA

Abdulhamit Gül, Adalet Bakanı, Güncel
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