Son Dakika Haberleri: Alet çantasında para var sanıp çalmaya çalıştılar
Son Dakika Güncel Alet çantasında para var sanıp çalmaya çalıştılar

Alet çantasında para var sanıp çalmaya çalıştılar

7 saat önce

İzmir'de ATM cihazlarının bakımını yapan kişinin kullandığı otomobildeki alet çantasında para olduğunu sanarak çalan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alet çantasında para var sanıp çalmaya çalıştılar, System.String[]

İzmir'de ATM cihazlarının bakımını yapan kişinin kullandığı otomobildeki alet çantasında para olduğunu sanarak çalan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Mustafa Kemalpaşa Caddesi üzerinde ATM'lerin bakım ve tamirini yapan Ömür Uslucan'ın (40) yanında taşıdığı çantada para olduğunu düşünen zanlılar, bu kişiyi takip etmeye başladı.

Uslucan'ın bir lokantada yemek yediği sırada park halindeki otomobilinin camını kırarak çantayı alan şüpheliler, sahte plakalı otomobille kaçmaya başladı.

Bu sırada 35 ADJ 054 plakalı hafif ticari araca çarpan otomobilden çıkan 3 şüpheli, taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı.

Zanlılar içi tamir araç gereçleriyle dolu çantayı ise kaza yaptıkları otomobilde bıraktı.

Trafik kazası ve sonrasında yaya olarak kaçış anları güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan zanlıların yakalanması na yönelik çalışmalar sürüyor.

Kemalpaşa, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle katleden katil koca yakalandı
Pastırma sıcakları bitiyor! Hava soğuyacak, yağış geliyor Başsavcılıktan 'Rabia Naz' açıklaması: Rabia Naz'ın tırnağında bulunan DNA aynı soyağacından bir erkeğe ait Tazminatını ödemeden işine son verdiği işçisinin başını yardı! Kanlar içinde kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 23:35:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alet çantasında para var sanıp çalmaya çalıştılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]